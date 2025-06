Poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Vuković-Kuč poručila je danas u Skupštini da je aktuelnom pravnom i političkom sistemu potrebno jedno vještačenje.

“Kako se ne bi o stvarnom neradu i ukidanju svih normalnosti u političkom životu, mišljenje pripisivalo samo opoziciji ili poslanicima i govorilo se o politikantstvu ili političarenju i načinu da se steknu politički poeni. Nego da zaista jedna stručna komisija sprovede nadzor nad radom Vlade s obzirom na to da je Skupština Crne Gore izgubila tu jednu od najvažnijih svojih ustavom propisanih uloga“, istaklje Vuković-Kuč.

Počelo je, podsjeća ona, nedostatkom ili nedostajanjem javnih rasprava o važnim zakonskim rješenjima ili prijedlozima, prenosi portal Analitika.

“Došlo se do toga da premijer Spajić više se ne osjeća obaveznim, a niti predsjednik Skupštine dužnim da ga obaveže da se pojavi u određenom vremenu u Skupštini Crne Gore. Mislim da je to tema za vas, ministre pravde, jer je to parekselans tema kojom vi treba i mora da se bavite kako bi ste obezbijedili funkcionalnost sistema“, kazala je Vuković-Kuč.

Poslanik DPS-a Oskar Huter je pitao ministra pravde Bojana Božovića što nam znače zakoni, ako sudske odluke ne važe.

“Koliko imamo primjera da je sud neblagovremeno donio odluku, pa i kad je donio, da se po istoj nije postupilo. Iako je zakon obavezujući i obavezuje da radni spor riješi u najkraćem mogućem roku, u konkretnom slučaju mislim na brojna razrješenja direktora“, naveo je on.

Zašto se, pita Huter, čekalo dvije godine ili se čeka još i nema pravosnažne odluke.

“Znači, još se vode postupci zbog nezakonitih razrešenja. Imate li ikakav odgovor po pitanju sudskih odluka koja se tiču slučaja Raonića? Imate li sopstveni stav o konkretnom primjeru?”, upitao je Huter ministra Božovića.

Govoreći o sudskim sporovima koij dugo traju, u slučaju Raonića, Vense Bratić, Božović je odgovorio:

“Moram vam reći da sam nekada i kao član tužilačkog savjeta insistirao kod državnog tužilaštva da se ubrza proces i na više mjesta isticao i pozivao da ne smije biti nikakvog arbitriranja po pitanju sprovođenja sudskih odluka“, rekao je on.

Božović je istakao da nikakvog političkog uticaja ne smije biti ni na predstavnike sudstva ni na državnog tužilaštva. prenosi portal Analitika.

“Moja malenkost ne učestvuje kao što znate čak ni u izboru sudija, što je na kraju krajeva još uvijek moja ustavna obaveza, baš zato da bismo uticaj politike sveli na apsolutni minimum. I ukoliko jedan sudija, jedan državni tužilac kaže i dokaže da sam ja ikad vršio jedan politički uticaj na njeg ili nju, ja ne da ću podnijeti ostavu, nego ću prestati da se bavim pravom”, istakao je ministar pravde.