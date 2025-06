Krtolica se zahvalio partijskom kolegi i doskorašnjem predsjedniku Skupštine opštine Nemanji Vukoviću, koji ga je u ime te partije predložio za potpredsjednika Opštine, kao i odbornicima od kojih je prilikom glasanja dobio podršku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glasovima odbornika vlasti, za potpredsjednike Opštine Nikšić izabrani su Zoran Tomić iz Socijalističke narodne partije (SNP), koji je i u prethodnom sazivu bio potpredsjednik Opštine, i Vidak Krtolica, član Demokrata, koji je do sada obavljao poslove sekretara Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj. Za izbor Krtolice je glasao i odbornik Evropskog saveza, prenose Vijesti.

Krtolica se zahvalio partijskom kolegi i doskorašnjem predsjedniku Skupštine opštine Nemanji Vukoviću, koji ga je u ime te partije predložio za potpredsjednika Opštine, kao i odbornicima od kojih je prilikom glasanja dobio podršku.

„Kao i do sada što sam obavljao funkciju sekretara, nastaviću da radim u interesu građana. Nadam se da ćemo završiti ove započete projekte, stvoriti nove i da ćemo stvoriti definitivno da ovaj grad bude još ljepši za život građana Nikšića“, rekao je Krtolica.

Tomić je, nakon sjednice, istakao da će iskorististiti novi mandat da zajedno sa kolegama nastavi da radi na razvoju Nikšića.

„Prethodne četiri godine pokazali smo da znamo da vodimo Nikšić i u naredne četiri godine. Kao što smo i u kampanji to saopštili, nastavljamo da radimo za interes svih građana Nikšića. Nastavićemo da radimo sve one projekte koje smo započeli. Nadam se da ćemo započeti i nove, i u naredne četiri godine stvoriti bolje mjesto za život svih Nikšićana. Hvala odbornicima na podršci, ali i onima koji su glasali protiv. To će nam biti motiv za bolji rad“, poručio je Tomić.

Kazali su da trenutno nijesu definisane oblasti kojima će se baviti.

Na sjednici je odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) Rajko Perović istakao je da su odbornici dva dana pred sjednicu dobili predlog u kome stoji da je u ime Demokrata kandidat Nemanja Vuković, a da im je pet minuta nakon što je počela sjednica stigao novi predlog sa imenom Vidaka Krtolice. Kako je istakao, mislio je da je izborom predsjednice SO završeno „prekrajanje“ mišljenja, ali da vlast, prema njegovim riječima, nastavlja da se igra sa Skupštinom i građanima jer svako malo mijenjaju imena kandidata za određene funkcije i da to nije „lijepo, prije svega prema tim ljudima“. Naglasio je i da u dokumentima sa predlozima za potpredsjednike Opštine nijesu dobili „objašnjenje za šta je koji od kandidata zadužen“, pišu Vijesti.

„DPS će sa zadovoljstvom glasati protiv izbora predloženih kandidata za potpredsjednike. Vama ljudi ništa ne znače, vama imena ništa ne znače“, rekao je Perović.

Situaciju u Opštini je uporedio sa stanjem u firmi „Solar“ čiji je direktor uveče gostovao u medijima, iznoseći podatke o poslovanju, planove za narednih pet godina, govorio o budućnosti togpreduzeća, da bi narednog jutra dao ostavku na tu funkciju. Prema njegovim riječima, razlog njegove ostavke je činjenica da mora „otpustiti 60 radnika koji su prije održavanja lokalnih izbora zaposleni po ugovoru o djelu“.

„Oni su primljeni da bi dali glas zavas. A sada 60 ljudi i 60 porodica treba da ostane bez egzistencije. Ni jedan taj čovjek ne bi smio da ostane bez posla, pa neka glasaju i protiv moje partije“, poručio je Perović.

Novu vlast u Nikšiću čine koalicije „Za budućnost Nikšića“ (15 mandata), Demokrate-Plenum 083 (tri mandata) i Pokret Evropa sad (pet mandata), dok su u opozicionim klupama DPS (16 mandata) i Evropski savez (dva mandata).