Ta institucija je navela da nije u njenoj nadležnosti da tumači nacionalne ustavne norme i sporne odredbe domaćeg zakonodavstva, niti da ocjenjuje ustavnost konkretnih postupaka koje su preduzeli Skupština i Ustavni sud.

Izvor: Vlada Crne Gore

Crnogorski parlament trebalo je da ispoštuje proceduru koja zahtijeva formalno obavještenje od Ustavnog suda (US) o sticanju uslova za prestanak funkcije Dragani Đuranović u toj sudskoj instituciji, ocijenila je Venecijanska komisija (VK) u nacrtu mišljenja o slučaju te bivše sutkinje, u koji su Vijesti imale uvid.

Venecijanska komisija bila je oprezna u nacrtu mišljenju o tom postupku, i nije se upustila u tumačenje da li sudije Ustavnog suda stiču uslove za penzionisanje po Zakonu o radu ili Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO).

Ta institucija je navela da nije u njenoj nadležnosti da tumači nacionalne ustavne norme i sporne odredbe domaćeg zakonodavstva, niti da ocjenjuje ustavnost konkretnih postupaka koje su preduzeli Skupština i Ustavni sud.

Da bi se izbjegle slične situacije u budućnosti, Venecijanska komisija preporučila je razmatranje nekoliko predloga: usvajanje jasnog zakonskog okvira koji izričito uređuje starosnu granicu za penzionisanje sudija Ustavnog suda; uvođenje pojednostavljenog automatskog mehanizma za obavještavanje o ispunjenju uslova za starosnu penziju sudija Ustavnog suda; donošenje odredbe kojom se omogućava sudiji da nastavi s obavljanjem dužnosti do stupanja na dužnost novog sudije, kako bi se izbjegle situacije u kojima su sudijske pozicije nepopunjene; razmatranje proširenja odredbi o izuzeću sudija Ustavnog suda u slučaju sukoba interesa, uz puno poštovanje proceduralnih garancija i očuvanje funkcionalnosti Ustavnog suda.

U nacrtu mišljenja piše da, čak i ako važeće zakonodavstvo ne sadrži opsežna pravila o sukobu interesa i izuzeću, sudije Ustavnog suda treba da pokažu uzdržanost, "imajući u vidu potrebu da Ustavni sud kao garant Ustava funkcioniše kao demokratska institucija".

Nacrt mišljenja trebalo bi da bude razmatran na plenarnoj sjednici Venecijanske komisije koja će biti održana danas i sjutra. Na nacrt je moguće podnijeti amandmane, pišu Vijesti.

Dragani Đuranović je parlament, na osnovu zaključka Ustavnog odbora, konstatovao prestanak funkcije krajem prošle godine jer je stekla uslov za penziju shodno propisu o PIO. Zbog toga je opozicija bila napustila parlament i blokirala Odbor za reformu izbornog zakonodavstva.

Nakon što je dio tih stranaka potpisao 15. marta s premijerom Milojkom Spajićem (Pokret Evropa sad) sporazum o rješavanju političke krize, opozicionari su vratili u poslaničke klupe, a Venecijanskoj komisiji je upućen zahtjev za mišljenje o spornom slučaju. Većinski stav u Ustavnom sudu doskora je bio da njegove sudije treba da idu u penziju prema aktu o radu, a ne o PIO, kao sudije ostalih sudova.

Venecijanska komisija u nacrtu mišljenju podsjeća da se pojavila kontroverza u vezi s primjenom ili Zakona o radu, koji propisuje starosnu granicu za odlazak u penziju od 66 godina, ili Zakona o PIO, koji od 2024. godine propisuje granicu od 65 godina.

"Venecijanska komisija naglašava da nije u njenoj nadležnosti da tumači nacionalne ustavne norme i sporne odredbe domaćeg zakonodavstva, niti da ocjenjuje ustavnost konkretnih postupaka koje su preduzeli parlament i Ustavni sud. Njen zadatak je ograničen na ocjenjivanje predmetnih pitanja u svjetlu evropskih i međunarodnih standarda i prakse, te davanje preporuka u cilju izbjegavanja sličnih situacija u budućnosti", objasnili su.

Komisija podsjeća da je sigurnost mandata do obavezne starosne granice za penzionisanje ili do isteka mandata, osnovna garancija nezavisnosti pravosuđa, a da je to još značajnije u slučaju sudija Ustavnog suda, s obzirom na to da ta institucija ima ključnu ulogu u funkcionisanju demokratije kao krajnji arbitar u pitanjima ustavnog prava, poštovanja vladavine prava i zaštite ljudskih prava.

"Iako je starosna granica, u principu, objektivan osnov za prestanak mandata i na demokratskom zakonodavcu je da definiše starosnu granicu za penzionisanje sudija, Komisija je izražavala kritiku prema promjenama te starosne granice ili trajanja mandata sudija, čak i kad su dio šire reforme pravosuđa, ukoliko su te promjene bile ishitrene, nedovoljno opravdane ili retroaktivne, jer one mogu uticati na nezavisnost i efikasnost Suda. Radi pravne sigurnosti, starosna granica za penzionisanje sudija Ustavnog suda treba jasno da bude propisana zakonom, bez ikakvih sumnji ili nejasnoća i bez diskrecije od strane tijela koje odlučuje o penzionisanju - naročito ako je riječ o političkom tijelu poput parlamenta", poručili su.

Nasuprot tome, kako dodaju, postojanje osnova za prijevremeni prestanak mandata sudije Ustavnog suda treba da ocijeni sam Ustavni sud, kao element organizacione autonomije i nezavisnosti Suda, čime se sprečava bilo kakav neprimjeren spoljašnji uticaj.

Venecijaska komisija navodi da najviši državni interes za funkcionisanje Ustavnog suda podrazumijeva, s jedne strane, da moraju postojati mehanizmi koji sprečavaju kašnjenje u obnovi sastava Suda, ali i, s druge strane, da nijedna državna institucija, uključujući i sam Ustavni sud, ne smije imati moć da blokira proces imenovanja, prenose Vijesti.

"Pored toga, ukoliko dođe do blokade ili kašnjenja u obnovi sastava, treba da postoje mehanizmi koji omogućavaju Ustavnom sudu da nastavi s radom", smatra Venecijanska komisija.

Ustavni sud je, nakon što je sudija Budimir Šćepanović stekao uslov za penziju krajem maja, ostao s četvoro sudija, od ukupno sedam, koliko treba da ih ima prema propisima. Prije Šćepanovića i Đuranović, sudijska funkcija prestala je i Miloradu Gogiću (u maju prošle godine), ali Skupština još nije izabrala njihove nasljednike, iako je pokrenuta procedura u Ustavnom odboru (raspisan oglas, saslušani kandidati). Ustavni odbor je obustavio proceduru dok Venecijanska komisija ne donese mišljenje slučaju Đuranović.