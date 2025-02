Knežević je kazao da je još rano donositi zaključke o radu Vlade Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predlog modela “plave karte” po uzoru na Tursku ne može niko da kritikuje jer se na taj način može izbjeći izborni inženjering, kazao je večeras poslanik i lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević u emisiji “Argumenti” na TVCG.

“Nije nikakva tajna da je ova Vlada heterogena. Vlast je postala promjenjiva i da su disonantni tonovi koje ponekad imamo dobri i za rad Vlade i podspješuju dijalog koji nam je najpotrebniji u društvu”, kazao je Knežević, prenosi portal RTCG.

Ponovio je da je neophodno regulisati pitanje izmjena i dopuna zakona o državljanstvu.

“I to se ne odnosi samo na one građane koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi. Smatramo da bismo tako riješili prava i zahtjeve značajnog dijela građana koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci i jedan broj građana koji se izjašnjavaju kao Albanci, a koji to pitanje nijesu riješili”, kazao je on.

Smatra da ne postoji ništa loše da se zna barem vremenski rok za rješavanje tog pitanja. Ističe da njegov predlog modela “plave karte” po uzoru na Tursku ne može niko da kritikuje jer se na taj način može izbjeći izborni inženjering.

“Mislim da treba da razgovaramo. Prihvatiću različite stavove, ali neko mora da mi argumentuje zašto bi to bilo protivno interesima Crne Gore”, kazao je Knežević.

Potpredsjednik Vlade i lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj kazao je da se treba držati dogovora koji podrazumijeva Barometar 26 koji je usvojen na Vladi po kom se pitanja koja se percipiraju u društvu kao teme koje mogu da stvaraju podjele i nedoumice budu ostavljene po strani dok se ne završi proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju.

“Tada kao članica EU, kao demokratska država u EU možemo otvoriti dijalog i opšti konsenzus koji bi se stvorio u Crnoj Gori bi bio prihvatljiv za sve. Možemo apsolutno početi da razgovaramo o tome, ali mislim da, dok ne dođemo do nekog konsezusa, ne treba praviti stvari koje mogu uzrokovati nove podjele u društvu, nego treba sačekati momenat kada možemo doći do šireg konsenzusa”, kazao je Đeljošaj.

Smatra da to sada nije prioritet, već da je prioritet ono što piše u Barometru 26, a to je da pokušamo da do 2028. godine postanemo članica EU.