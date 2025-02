Predstavnik liste “Za budućnost Budve” Mladen Mikijelj rekao je novinarima da je na pomolu novo bezakonje.

Izvor: Za Budućnost Budve

Budvanski parlament nije počeo sjednicu jer je, kako su rekli iz saveza “Za budućnost Budve”, odbornik Ilija Armenko povukao ostavku. Portal RTCG prenosi da se u skupštinskoj službi čula svađa. Predstavnik liste “Za budućnost Budve” Mladen Mikijelj predao je krivičnu prijavu budvanskoj policiji protiv sekretara skupštine Berislava Fabrisa jer sprečava Armenka da opet postane odbornik. On je rekao da Armenko, iako odbornik URA, ne dozvoljava da se DPS vrati na vlast u Budvi.

Prvobitno je najavljeno da će nakon završetka sjednice Opštinske izborne komisije (OIK), na kojoj će verifikovati ostavke odbornika koji su ih podnijeli, početi sjednica Skupštine opštine (SO) Budva.

Predstavnik liste “Za budućnost Budve” Mladen Mikijelj rekao je novinarima da je na pomolu novo bezakonje.

“Služba ne želi da ostavi OIK dokument o ostavci. Ilija Armenko ne želi da se vrati vlast DPS-a u Budvi”, naveo je Mikijelj, prenosi portal RTCG.

On je ispred policije rekao da ZBBD nije protiv sjednice SO Budva, ali da se zakon mora poštovati.

Optužio je sekretara skupštine Berislava Fabrisa da vrši krivična djela. Kazao je da će punu informaciju tražiti od OIK.

Takođe, Mikijelj je rekao da iza svega stoji potpredsjednik Opštine Nikola Jovanović, koji želi da se dogovori sa DPS-om.

Predsjednik OIK Đorđije Vujović kazao je da traže da vide gdje je zavedena ostavka Armenka, i najavio je da će to tražiti od skupštinske službe.

Umjesto Sava Medigovića, koji je podnio ostavku, sjednicom bi, po najavi, kao najstariji odbornik trebalo da predsjedava Rajka Kujundžijević.

Bivšoj potpredsjednici Opštine Budva Jasni Dokić nije dozvoljen ulaz, prenosi portal RTCG.

Uoči sjednice prisutan je veliki broj policijskih službenika kao i vozila hitne pomoći, te je stavljen akcenat na mjere bezbjednosti.

Shodno tome zvanični ulaz u zgradu Opštine je zatvoren, a odbornici i novinari ulaze na sporedni, gdje se vrši pretres iz bezbjednosnih razloga, prenosi RTV Budva.

U sali SO Budva, prisutan je veliki broj novinara iz gotovo svih medijskih kuća u Crnoj Gori.

Podsjećamo, Vlada je donijela odluku o sazivanju prve sjednice novoizabrane SO Budva, sa jednom tačkom dnevnog reda – izbor predsjednika SO Budva za 11. februar.

No, u cilju obezbjeđenja funkcionalnosti u radu Opštine Budva, na telefonskoj sjednici održanoj u subotu, Vlada je donijela odluku o zakazivanju sjednice novoizabrane SO Budva za ponedjeljak sa početkom u 15 sati, sa jednom tačkom dnevnog reda – izbor predsjednika SO Budva.