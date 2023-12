Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, od kada je na čelu parlamenta, ne dobija tajne podatke koje bi po funkciji trebalo, a kada procijeni da su mu potrebni opozvaće takav svoj zahtjev prema nadležnim organima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je šef parlamenta saopštio u intervjuu Televiziji Vijesti, navodeći da to što ne dobija tajne podatke ne utiče na funkcionisanje Savjeta za odbranu i bezbjednost koji još nije zasjedao u novom sastavu, piše RTCG.

Mandić očekuje da će u srijedu, 20. decembra, biti izabrana tri člana Sudskog savjeta, a kaže i da njegova Nova srpska demokratija (NSD) vjeruje da je Milorad Marković dobar izbor za vrhovnog državnog tužioca (VDT).

Smatra i da su na čelu policije i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) potrebne promjene.

Na pitanje da li se njegov zahtjev da ne dobija tajne podatke odnosio na one koji se tiču i nacionalne bezbjednosti i pristupa NATO podacima Mandić kaže da je poslao jasnu poruku.

"Ja sam poslao jasnu poruku, poslao dopise svim onim strukturama koje šalju predsjedniku parlamenta tajne podatke, da to meni nije potrebno za vršenje funkcije na kojoj se nalazim, kada mi bude potrebno i ako budem procijenio da mi je potrebno ja ću opozvati to što sam poslao. Postoji mnogo bezbjednosnih struktura, ljudi spregnutih sa organizovanim kriminalom, koji bi mogli da zloupotrijebe tu situaciju što primate tajne podatke, pa da neko pošalje recimo samo vama neki podatak a onda da se pojavi u medijima i da kroz neku istragu ispadne da ste vi jedino raspolagali sa takvim podacima. Ja ne želim da dođem u tu situaciju da me neko pretvori u igračku raznih službi, ili ljudi koji žele da se obračunaju sa našom politikom", navodi Mandić.

Kako RTCG prenosi, kaže da se to odnosi na sve podatke koje dobija predsjednik parlamenta a koji su označeni stepenom tajnosti.

"Dakle, ja ne želim da dobijam nijedne. Mi imamo glasanje i o članovima Sudskog savjeta i VDT-a u srijedu, biće rasprva, a nakon toga i glasanje. Ja sam zadovoljan do sada sa tim dijalogom, razgovorima i onim što čujem od poslaničkih klubova, za očekivati je i uradiću sve što je u mojoj moći da izaberemo Sudski savjet već u srijedu, da pokušamo da dođemo do kandidata koji imaju podršku više od dvije trećine poslanika. Što se tiče VDT, a kandidat Tužilačkog savjeta je Maja Jovanović ne znam kako će biti glasanje, nisam registrovao da postoji potrebna dvotrećinska većina", istakao je Mandić.

Kaže da ne može govoriti u ime čitavog parlamenta, ali može u ime stranke koju predvodi.

"Ja misilim da je Milorad Marković veoma dobar kandidat i to što su njegove reference izuzetno dobre i predstavljaju ga u onom svjetlu kako treba da izgleda neko ko treba da obavlja tu dužnost, a da ne može da se utiče ni od strane organizovanog kriminala, ni različitih političkih struktura, niti bilo kojigh stranih adresa. Mislim da je dobro za CG da na čelo tužilaštav dođe neko ko nije bio u Tužilaštvu", naveo je Mandić.

Na pitanje je li postignuta saglasnost da novi članovi Sudskog savjeta budu Miodrag Iličković, Dražen Medojević i Fikret Kurgaš, Mandić odgovara da su to su imena koja se pominju.

"Ali ne mogu da kažem da je postignut dogovor, nego na osnovu onoga što se čuje u javnosti mislim da su to ona tri pojedinca koja su se nekeko izdvojila. Vidjećemo u srijedu da li su ta tri imena koja su najčešće pominjana da li će oni biti budući članovi Sudskog savjeta", naveo je Mandić, prenosi RTCG.

U Skupštini će se, na Odboru za bezbjednost, razmatrati izvještaji direktora policije Zorana Brđanina u odnosu na koje će se pasti odluka o njegovom eventualnom razrješenju.

"I kada se birao gospodin Brđanin za direktora policije, to je znao i on, mi smo se zalagali da bude izabran direktor policije koji ne dolazi iz reda aktivnog sastava nego da dođe neko sa strane. Naša policija, tužilaštvo, pravosuđe bilo je 20 godina tesko kontaminirano uticajem organizovanog kriminala i političkih snaga bivšeg režima koji su radili nedozvoljene poslove, od kojih je bio najpoznatiji šverc duvana i šverc narkotika. I znamo da su mnogi ljudi koji su pripadali tim strukturama bili u funkciji tih poslova i bogaćenja manje grupe ljudi okupljene oko tadašnjeg dvora koji su stekli ogroman imetak. Ne optužujem da su svi pripadnici MUP-a, tužilaštava i pravosuđa bili u tim poslovima, većina svakako nije, ali vi sada ne možete procijeniti ko je imao veze s kim, ko je bio samo poznanik, samo imao profesionalnu saradnju, tako da ostajem na istoj onoj poziciji, da dođe neko sa strane, a ako ne može, da se onda detaljno izanalizira ko bi mogao da bude ta osoba koja će da bude direktor policije", istakao je Mandić.

Komentarišući navode koji su se mogli čuti iz Pokreta Evropa sad (PES) da je potrebna promjena i na čelu SPO-a, i Demokrata koje kažu da o Predragu Šukoviću odlučuje SDT Mandić kaže da on o tom rješenju ne misli dobro, nije mislio ni ranije dobro.

"Neka iskustva koja smo imali i u vremenu koje je za nama nijesu nam ulivala nadu da se tu nije selektivno primjenjivalo i pravo i pravda, odnosno da se zloupotrebljavala moć sa kojom se raspolagalo. Nema pravo ni GST ni SPO, nema pravo niko da tu moć, koja je ovog trenutka najvećća u državi, da se zloupotrebljava i da se učestvuje u bilo kakvim političkim igrama . Ljudi koji učestvuju u građenju institucija moraju dobro da povedu računa o tome da ne prekorače ono što im daje zakon i ustav, a bojim se da su i neki novi prekoračili i te kako debelo ono što im je dao zakon i ustav", kaže Mandić.

Istakao je da smatra da će se tu desiti promjena, piše portal RTCG.

"Jer to svi vide, ja ne želim da učestvujem u kampanjama promjena, tamo su propisane procedure kako se to dešava, ali ne želim ni da se prave promjene tako što će jedna struktura biti oslabljena da bi neki pojedninac bio ojačan", naveo je Mandić.