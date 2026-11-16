Džon Mekinro otkriva kada bi Novak Đoković mogao da se povuče iz tenisa, govoreći o njegovim trenutnim izazovima i planovima.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković uopšte nije imao dobru sezonu. Zapravo, možda je 2026. godina jedna od najlošijih u njegovoj karijeri, iako je uspio da obori nekoliko rekorda i da osvoji turnir u Pekingu. Sezona je dobro počela za njega jer smo ga gledali u finalu Australijan opena, ali od tada - mnogo padova, ne toliko uspona.

To je za posljedicu imalo izostanak plasmana na Završni masters u Torinu, kao i pad na ATP listi (tek je 12. na svijetu), što će mu i te kako stvoriti probleme pred narednu godinu. Ipak, znamo da je u godinama kada se više priča o penziji, nego ciljevima.

Mekinro: Znam kad će Đoković u penziju

Iako se srpski teniser nije izjasnio o kraju karijere, mnogi već godinama pokušavaju da pogode kada će "svirati kraj". Tako se sada javio i legendarni Džon Mekinro s kojim je Đoković imao čudan odnos tokom svoje karijere. Prvo ga je Mekinro branio, pa napadao, a nedavno je bio i na promociji dokumentarnog filma o karijeri i životu najvećeg svih vremena, što bi trebalo da kaže da je situacija bolja nego što je bila. Zato možda i treba saslušati šta kaže...

"Prije svega, Novak Đoković ima 39 godina, što je u tenisu, uključujući i mene, daleko iznad granice do koje većina igrača stigne. Ne želiš da dođeš u situaciju da se zapitaš: 'Zašto sam prestao kada sam možda mogao da osvojim još nešto?' Upravo sa tim se Novak sada suočava", poručio je Mekinro i najavio da Đoković iduće godine završava karijeru.

"Stigao je do finala Australijan opena i vjerovatno razmišlja: možda mogu da osvojim još jedan. Da li će se povući 2027. godine? Djeluje da bi to moglo da se dogodi uskoro. Rekao bih da je to sasvim realna mogućnost, ali sačekajte još malo".

Šta je Đoković rekao o penziji?

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Do sada, Đoković nije ništa konkretno govorio o svojim planovima kada je u pitanju penzionisanje, samo znamo njegove želje i poruke između redova. Tako dugo već govori da će igrati tenis dok god još može da izađe na crtu onim najboljima u tenisu, dok je slao i zanimljivu poruku pred Olimpijske igre u Los Anđelesu.

"Mislim da je to san i cilj, ali i želja. Više puta sam to rekao posljednjih godina: želio bih da stignem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Mislim da to mogu da postignem. Vidjećemo. Sve će zavisiti od toga kako će moje tijelo reagovati, kao i od mnogih drugih faktora. Danas ne igram niti se takmičim ni približno na toliko turnira kao što sam to činio tokom prethodnih dvadeset godina. Odlučio sam se na to jer takođe želim da provodim više vremena sa porodicom i da se istinski posvetim različitim ulogama koje imam u životu - ulozi supruga, oca, sina i brata - kao i da se bavim drugim interesovanjima", kaže rekao je Novak za španski "Sport" i dodao: