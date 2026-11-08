Selektor rukometne reprezentacije Crne Gore Zoran Roganović zadovoljan je remijem protiv Farskih Ostrva (34:34), ističući karakter i mentalnu snagu ekipe nakon teškog poraza od Mađarske.

Izvor: MN Press

Selektor rukometne reprezentacije Crne Gore Zoran Roganović imao je razloga za zadovoljstvo nakon remija sa Farskim Ostrvima (34:34) u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Posebno je istakao reakciju ekipe nakon ubjedljivog poraza od Mađarske na početku takmičenja.

„Mogu slobodno reći bod kao kuća. Ovako tešku utakmicu odigrati, poslije svega u Mađarskoj, govori da smo mentalno jaki. Od prvog trenutka smo znali da će biti egal zbog njihove igre sedam na šest, koju forsiraju tokom svih 60 minuta, i da će se odlučivati u posljednjem minutu ili sekundi, što je i bilo“, rekao je Roganović.

Crnogorski selektor naglasio je da Farska Ostrva danas imaju znatno kvalitetniji tim nego u ranijem periodu, te da se radi o ozbiljnom protivniku sa dobro uigranom ekipom.

„Jako dobro su uigrani, poznaju se, znaju gdje da stoje u svakom trenutku. Tek ćemo vidjeti koliko je ova utakmica bila teška. Moramo biti zadovoljni, nijesu ovo Farska Ostrva od ranije, već jako dobra ekipa, sa fenomenalnim igračima, par njih iz svjetskog vrha“, istakao je Roganović.

Posebno zadovoljstvo selektoru donijele su partije mladih rukometaša, među kojima je izdvojio šesnaestogodišnjeg Miloša Tujkovića i Arsenija Dragaševića. Smatra da bi upravo oni mogli imati značajnu ulogu u novom sistemu reprezentacije.

„Nas raduje što smo dobili par novih imena. Moram pomenuti mladog Tujkovića. Večeras je odigrao fenomenalno, bez straha, tako hrabro sa samo 16 godina. Nevjerovatno. Mislim da tako možemo da ubacamo mlade igrače u novi sistem. Za to je, međutim, potrebno vremena. Dobili smo i novog lijevog beka, Arsenija Dragaševića, koji je odigrao fenomenalno, kako u odbrani, tako i u napadu“, kazao je selektor.

„Lavove“ u martu naredne godine očekuje dvomeč sa Kosovom u nastavku kvalifikacija, dok će tokom januara učestvovati na turniru koji će poslužiti kao priprema za predstojeće izazove.