Rukometna reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Farskim Ostrvima (34:34) u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Iako su „Lavovi“ u finišu imali dva gola prednosti, gosti su preokrenuli rezultat, ali je Dragašević u 59. minutu pogodio za konačan remi.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Muška rukometna reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Farskim Ostrvima (34:34) u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, nakon veoma uzbudljivog meča u Bemaks areni.

„Lavovi“ su dobro otvorili susret i tokom većeg dijela prvog poluvremena imali rezultatsku prednost, ali su gosti nekoliko puta uspijevali da preokrenu. Na pauzu se otišlo uz minimalno vođstvo Crne Gore – 18:17.

Početkom drugog dijela Farani su preuzeli inicijativu, ali je naš tim držao priključak. Golom Luke Radovića u 39. minutu Crna Gora je stigla do prednosti od dva gola (24:22), nakon čega je uslijedila neizvjesna borba.

U finišu su izabranici Zorana Roganovića poveli 33:31, poslije pogodaka Čepića i Dragaševića. Nebojša Simić je u tim trenucima bio na visini zadatka, upisavši ukupno deset odbrana.

Ipak, Šipagotu je sa dva uzastopna gola donio izjednačenje, a zatim i prednost Farskim Ostrvima (33:34). Kada se činilo da će gosti odnijeti pobjedu, Dragašević je u 59. minutu iskoristio igrača više i postavio konačnih 34:34.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Branko Vujović sa devet golova, Dragašević je postigao sedam, dok je Simić zabilježio deset odbrana. Kod gostiju se istakao Šipagotu sa osam pogodaka.

Crna Gora je tako osvojila prvi bod u kvalifikacijama, nakon ubjedljivog poraza od Mađarske (32:21) u prvom kolu.

Naredni izazovi „Lavove“ očekuju u martu 2027. godine, kada će dva puta odmjeriti snage sa Kosovom. Prvi meč igraće 10. marta u gostima, dok je revanš u Podgorici zakazan četiri dana kasnije.