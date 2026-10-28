Venus Vilijams je istakla da uprkos velikom broju poraza zaredom neće da odustane i da i dalje uživa u tenisu.

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Venus Vilijams ne odustaje od tenisa sa 46 godina, a mnogi se pitaju zašto? Nekadašnja najbolja teniserka svijeta sada je izgubila od Lili Tager, što joj je čak 16. uzastopni poraz. Na turniru u Gvangdžou ke 53. igračica svijeta rođena 2008. godine 6:2, 6:2. Ipak nakon toga je Venus koja je trenutno čak 599. na VTA listi uspjela da pobijedi, ali u dublu. Zajedno sa Tijen je savladala Kihenok i Ninomiju 6:1, 6:3.

Prije meča sa Lili Tager gubila je od Sofije Kenin na US Openu, Emilijane Arango u Sinsinatiju, Kamile Rahimovbe u Torontu, Anastasije Potapove u Vašingtonu, Irine Kamelije Begu u Bad Homburgiu... Zapravo je posljednji turnir na kome je pobijedila nekoga Vašington 2025. kada je dobila Pejton Sterns. U dublu je prije ovog meča u Vašingtonu 2026. upisala pobjedu u paru sa Dajanom Šnajder.

Šta kaže Venus?

U tih 16 poraza Venus je uzela samo dva seta, a ne bi ni nastupala da ne dobija pozivnice. Organizatori koji znaju da Venus više ne može da igra tenis na visokom nivou je i dalje zovu jer ona donosi ogromnu gledanost. Ipak neki se bune jer tako bez pozivnica ostaju vrlo perspektivne juniorke.

"Naravno da 0-16 nije idealno, osobito ne za mene koja sam veliki takmičar i koja mrzi da gubi. No, previše se gledaju samo rezultati, a zanemaruje se šira slika. Ja sam godinama imala strašno puno problema s povredama, uključujući i Sjogrenovim sindromom, i nisam mogla da igram kako i koliko sam željela.

Bolesti su sve diktirale, a sad sam u stanju da mogu normalno da igram i zbog tog sam srećna. Srećnom me čine putovanja na turnire, rad s trenerima i tenis uopšteno i igraću dokle god se tako osjećam. Hoće li to biti još šest mjeseci, godinu ili dvije? Zaista ne znam i nemam neki zaokruženi datum kad ću odustati. Ovo je moj put i valjda ja imam pravo da kažem kad ću da završim", rekla je Venus.

A nekada najbolja na svijetu

Nekada prva igračica svijeta osvajala je Vimbldon čak pet puta, a US Open dva puta. Australijan open nije uzela, ali je dva puta bila u finalu, dok je na Rolan Garosu dva puta bila finalistkinja. Ima zlato sa Olimpijskih igara, kao i 14 gend slemova u dublu i dva u miks-dublu, te jedan osvojen Fed Kuš. U karijeri je zaradila preko 42.000.000 dolara.