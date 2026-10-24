Rodžer Federer proglašen je nesposobnim za služenje obaveznog vojnog roka u Švajcarskoj, a uprkos obećanjima - nikada nije odslužio ni dan, makar civilno. Sve to dogovorio je sa državom i zato mu neki građani Švajcarske još nisu oprostili.

Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Slavni švajcarski teniser Rodžer Federer važi za jednog od "univerzalno" najobožavanijih sportista širom svijeta, međutim da li je baš tako u njegovoj rodnoj Švajcarskoj? Pojedina istraživanja javnosti pokazuju da je su čak biciklista Fabijan Kančelara i skijašica Freni Šnajder omiljeniji od velikog Federera, da narod čak ima pozitivniji utisak o njima, a razloga je nekoliko, prije svega tu počevši od toga da tenis nikada nije bio švajcarski sport.

Na sve to, Federer ima južnoafričke korijene, imao je ponude Njemačke i Australije da igra pod njihovom zastavom, dok je takođe uvijek u intervjuima govorio na engleskom, što je iritiralo Švajcarce. Takođe, već na početku svoje karijere zamjerio se dobrom dijelu zemlje kada se saznalo da Rodžer Federer neće ići u vojsku pošto se dogovorio sa državom.

Zašto je Federer izbjegao vojsku?

Vidi opis Zašto Rodžer Federer nije išao u vojsku? Nagodio se s državom, još mu nisu oprostili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Vojna obaveza je propisana za sve muškarce u Švajcarskoj i počinje u godini u kojoj napune 18 godina, a najkasnije mora da se ispuni do 24. godine. Osnovna obuka traje obično 18 nedelja (u njegovo vrijeme godinu dana), moguće ju je služiti i civilno, a oni koji je ne odsluže - za to moraju da plate posebnu naknadu. Rijetko ko se na to odluči, ali Rodžer Federer je to uradio pošto je istakao da ne može u vojsku zbog problema sa leđima.

Federer je 2003. godine pozvan na regrutaciju, ali je "proglašen nesposobnim za vojnu službu zbog problema sa leđima", tada su objavili švajcarski mediji iako je u tom trenutku već pet godina profesionalno igrao tenis i bio u samom vrhu ATP liste.

Federer se dogovorio s državom

Umjesto služenja vojnog roka, Rodžer Federer se dogovorio sa državom i tako je morao da uplaćuje švajcarskoj državi tri odsto svog oporezivog prihoda. Mnogi su tada kritikovali takvu odluku, tvrdeći da je Rodžer Federer imao povlašćen tretman. Smatrali su da čovjek njegovih fizičkih sposobnosti nikako ne može da bude toliko fizički ograničen, kao što je tvrdio, ali je imao urednu medicinsku dokumentaciju koja još od tinejdžerskih dana potvrđuje da ima probleme s leđima. Uz to, čak oko 35 odsto svih švajcarskih državljana oslobođeno je vojne službe jer su takođe proglašeni nesposobnim.

Inače, Federer je tek u kasnijoj fazi svoje karijere imao problema sa leđima. Tako je propustio veći dio 2013. godine zbog povrede leđa, a oni su se javili i tokom 2016. i 2017. godine, u ne toliko velikom obimu.

"Pitajte moje roditelje"

Tokom Vimbldona 2004. godine, ponovo se potegla priča o tome da li će Federer služiti vojsku: "Ne, to se neće dogoditi. Mislim da to nije ni u interesu švajcarske vojske. Ali, kao što je danas pisalo u novinama, pokušavamo da pronađemo rješenje", rekao je tada Federer.

"Koliko znam, moji roditelji i vojska postigli su dogovor da odslužim nekoliko dana. Ne znam da li je riječ o nekoliko dana godišnje ili tokom narednih nekoliko godina, ali trebalo bi da odslužim nekoliko dana. Mislim da će tada svi biti zadovoljni".

Švajcarski mediji pisali su da će odslužiti nekoliko dana civilno, kao instruktor tenisa, ali kada bude imao vremena u kalendaru i svom rasporedu i odgovornost je prebacivao na svoje roditelje: "Nemam pojma. Ne mogu da vam pružim dovoljno informacija da bih mogao da govorim o tome. Znate, moji roditelji možda znaju bolje. Trebalo bi ipak da pozovete njih, ali ja ne mogu da vam kažem".

Na kraju, bar prema pisanju švajcarskih medija iz ove godine, Rodžer Federer nikada nije odradio ni tih nekoliko dana civilno, što je razljutilo dio građana Švajcarske, smatrajući da je prekršen zakon i da očigledno nije isti za sve.

Ipak, nije ni svako Rodžer Federer i nije toliko proslavio Švajcarsku kao on, iako je mogao da to uradi i s Njemačkom, Australijom ili Južnom Afrikom koje su takođe bile opcije za njega. Ostao je ipak veran Švajcarskoj kojoj je donio medalju u Dejvis kupu 2014. godine, a u kojoj i danas živi, u rodnom Bazelu sa suprugom Mirkom i četvoro djece - dva para blizanaca Majla i Šarvin, odnosno Leo i Leni.