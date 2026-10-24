Španac Rafel Nadal otvorio je dušu o najtežim momentima karijere.

Izvor: Meng Dingbo / Xinhua News / Profimedia

Legendarni španski teniser Rafael Nadal otvorio je dušu o najtežim momentima, dvije godine po završetku karijere. U emotivnoj ispovijesti otkrio je kako nije postojala šansa da nastavi da se takmiči, pošto ga je tijelo potpuno izdalo i nije mogao više da trpi bol.

Cio svijet je gledao njegov oproštaj na stadionu "Filip Šatrije", mjestu gdje je podigao rekordnih 14 pehara, a on je znao da je tenisku dao i više negošto je mogao.

"Povukao sam se iz sporta prije samo dvije godine, ali čini se kao da je prošlo čitav jedan život otkako sam igrao tenis. Skoro da zaboravljam da sam bio teniser. Život ide dalje. Svi ti srećni trenuci, teški trenuci, trenuci adrenalina...", rekao je Nadal u intervjuu za "Athletic" i dodao:

"Smatram se veoma srećnim zbog svega što sam mogao da doživim zahvaljujući tenisu. Uvijek sam osjećao veliku podršku svoje porodice i svog tima. Gledanje ovih fotografija podseća me na trenutke koje sam proživio i na ljude koji su bili uz mene."

Španac je imao blistavu karijeru, ali morao je da prođe mnoge mentalne borbe zbog čestih i hroničnih povreda sa kojima se suočavao.

Izvor: (AP Photo/Manu Fernandez, File)

"Tokom godina prolazio sam kroz razne poteškoće, istovremeno nižući uspjehe i doživljavajući izuzetne stvari, ali bilo je i tužnih i teških trenutaka. Ipak, uvijek sam zadržao isti duh i nastavio dalje okružen istim timom."

Život profesionalnog tenisera traži mnogo odricanja i mnogo strpljenja bližnjih.

"Porodica je uvijek bila uz mene. Zadržao sam prijatelje koje imam još od djetinjstva i nikada nisam otišao iz mjesta u kojem sam rođen - sa Majorke. Dakle, na neki način, proživio sam mnogo toga, kako na emotivnom tako i na sportskom planu, ali moj privatni život se nikada nije previše promijenio."

Emotivna ispovijest velikog šampiona

Kako se konstantno borio sa bolom i hroničnim povredama, često mu se javljao pomisao o kraju karijere, ispostavilo se da i nije imao previše izbora.

"Sve vrijeme sam imao na umu da bi ovo mogla biti moja poslednja godina na teniskom turu. Ne bih rekao da sam se plašio, ali sam znao da ta mogućnost postoji. Jedina pozitivna stvar koju sam izvukao iz svih tih povreda jeste to što sam mogao još više da uživam u velikim trenucima i da ih više cijenim. Ipak, cijelu svoju tenisku karijeru proveo sam u bolovima. U svakodnevnom životu, previše sam patio", rekao je emotivni Nadal i nastavio u dahu:

"Vjerovatno sam, upravo zbog svega toga, davao sve od sebe kad god bih dobio priliku. Volio sam da igram tenis. Ali, ne nedostaje mi previše, jer sam odlučio da se povučem u pravom trenutku. Više nisam imao šta da pružim."

Izvor: X/RafaelNadal/printscreen

Odluka nije bila teška jer tijelo više nije moglo da izdrži... "Da budem iskren, tijelo mi je bilo potpuno iscrpljeno. Igrao sam uz previše ograničenja, što mi je omogućilo da karijeru završim u miru. Postoje mnoge stvari koje su važnije od tenisa ili sporta. Ipak, adrenalin i onaj poseban osjećaj koji sport pruža, teško je pronaći bilo gdje drugde. Čitav mjesec sam imao velikih poteškoća čak i pri hodanju", priznao je vlasnik 14 titula na Rolan Garosu i ukumno 22 najveća pehara.