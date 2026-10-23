Rastanak Svitoline i Monfisa izazvao je brojne reakcije. Francuz javno brani bivšu suprugu i dijeli svoja osjećanja o ovom teškom trenutku.

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Bračni status Eline Svitoline i Gaela Monfisa postao je jedna od gorućih tema u svijetu tenisa. Gotovo nedelju dana oglašavanja na društvenim mrežama su česta i neprestano se saznaju nove informacije, a posljednji se oglasio Francuz. Monfis, koji je odlučio da nešto ranije završi karijeru, iako je imao u planu još turnira, javno je podržao Svitolinu u javnosti.

"Elina i ja smo tokom godina sa velikom radošću dijelili sa svima vama našu priču i našu porodicu", započeo je Monfis na Instagram profilu gdje je u objavi podijelio fotografiju Ukrajinke.

"Uvek smo otvoreno govorili i o izazovima sa kojima smo se suočavali kao pojedinci. U mom slučaju, to je bio niz povreda i sumnji u sebe, koje su me stavile pred iskušenja kakva ranije nisam poznavao. Kada je reč o Elini, to su razaranja i patnja koji su razorili njenu zemlju."

"Sad se rastajemo"

"Sad se rastajemo. I kao što smo i ranije dijelili važne trenutke iz naših života, tako smo i ovu tešku odluku donijeli zajedno - da o njoj obavijestimo javnost. Svako ko je prošao kroz kraj veze zna da o tome nije lako govoriti. Rastanak je minsko polje zamršenih i složenih osjećanja kroz koja Elina i ja pokušavamo da prođemo najbolje što možemo. Činimo to uz veliko poštovanje i ljubav koje i dalje osjećamo jedno prema drugom i koje ćemo zauvijek čuvati."

Iako je Monfis, grubo rečeno, u poziciji ostavljenog, odlučio je da majku svog djeteta javno zaštiti. Elina Svitolina je donijela odluku o razvodu braka, prema informacijama koje su se pojavile suprugu je to saopštila u telefonskom razgovoru, a Francuz je na društvenim mrežama odlučio da i poslije bolnog saznanja hrabro stane u zaštitu Ukrajinke.

"Iako nikome nije dugovala objašnjenje, Elina je odlučila da iskreno i otvoreno govori o razlozima koji su je naveli na ovu odluku. Učinila je to na način za koji je smatrala da je najbolji. Ipak, mnogi su zaključili da njeno objašnjenje nije bilo dovoljno dobro, pa se Elina sada suočava sa kritikama koje smatram u najmanju ruku neprimjerenim, a u najgorem slučaju i zlonamjernim.

Elina i ja možda više nismo par, ali smo i dalje porodica. Iako me sve ovo boli, zauvijek ću joj biti zahvalan na ljubavi i podršci koju mi je pružala tokom svih ovih godina. Kada sam bio spreman da odustanem od tenisa, upravo mi je ona dala podstrek koji mi je bio potreban da nastavim. Bila je uz mene i tokom nekih od najvećih pobjeda u mom životu, a naša ćerka Skaj je, bez ikakve sumnje, najveća od svih njih."

"Pogađa me nedostatak razumijevanja"

Monfis je u završnom dijelu istakao da je zahvalan zbog toga što je veliki dio javnosti stao na njegovu stranu, ali je ipak donio odluku da bude zaštitnik Svitoline. "Duboko sam zahvalan što je javnosti toliko stalo do moje sreće, ali me pogađa nedostatak razumijevanja i dobrote koji su pokazani prema Elini. Neki možda ne razumiju njene razloge ili se ne slažu sa njima, ali molim vas da imate na umu da se u svakoj vezi iza zatvorenih vrata dešava mnogo toga što se ne može objasniti jednom objavom."

"Elina ima svoje bitke koje mora da vodi, baš kao i ja svoje. Poštujem njene odluke i razloge, a nastavićemo da pružamo podršku jedno drugom i da brinemo jedno o drugom, posebno zato što zajedno imamo dijete.

Dok ulazimo u ovo novo poglavlje života, zamolio bih sve da imaju na umu da smo svi mi samo ljudi. Nismo Gael Monfis i Elina Svitolina, već Gael i Elina. Nesavršeni, ali se trudimo da damo sve od sebe", zaključio je Gael Monfis.