Elina Svitolina i Gael Monfis se razvode, a rat u Ukrajini značajno je uticao na njen emotivni život. Saznajte više o njihovoj priči.

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Ukrajinska teniserka Elina Svitolina saopštila je da se razvodi od francuskog tenisera Gaela Monfisa, koji ovih dana završava svoju karijeru. Kako je objavljeno na društvenim mrežama, Svitolina već dugo ima ličnih problema koje smatra da ne može da riješi u braku, tako da je odlučila da se razvede od partnera s kojim ima i ćerku.

U saopštenju koje je objavila na društvenim mrežama, Svitolina je rekla da se zahvaljuje Monfisu za sve što je učinio za nju od kada su se upoznali, međutim ističe i da je rat u Ukrajini značajno uticao na nju i promijenio je.

Svitolina o razlozima razvoda braka

"Ovo je najteža stvar koju sam ikada morala da podijelim sa drugima. Svi znaju koliko mi Ukrajina znači. Ono o čemu sam retko govorila jeste šta mi je rat učinio iznutra. Prošle godine sam vam rekla da moram da se povučem sa terena jer se nisam nalazila u pravom emotivnom stanju. Danas želim da vam otkrijem nešto više. Ono što niste vidjeli bile su neprospavane noći, sumnje i osjećaj da polako gubim sebe", rekla je Svitolina.

"Gael je sve to vidio. Nikada nije ispustio moju ruku. Dugo smo se zajedno borili, dajući sve od sebe. Ali neke bitke vode se duboko u nama i nikakva ljubav druge osobe ne može da ih dobije umjesto nas".

"Vremenom sam shvatila da moram da pronađem put nazad do sebe i da to ne mogu da učinim u okviru našeg braka. To je najteža istina sa kojom sam ikada morala da se suočim i najteža stvar koju sam ikada morala da kažem osobi koju volim. Gael me je saslušao. Sa snagom i dostojanstvom koje nikada neću zaboraviti, poštovao je ono što mi je potrebno. Gael me je volio u trenucima moje najveće sreće i tokom najmračnijih perioda mog života, a ja sam njega voljela svim srcem. Zajedno smo izgradili prelijep život i dobili najdragocjeniji dar od svih - našu ćerku Skaj".

"Skaj će uvijek biti na prvom mjestu. Naš brak se završava, ali naša porodica ne. Zauvijek ćemo biti njeni roditelji i zajedno ćemo biti uz nju na svakom koraku njenog života. Molim vas da znate da ovdje nema nikoga koga treba kriviti. Postoje samo dvoje ljudi koji su se duboko voljeli i priča koja dobija drugačiji oblik. Molimo vas za razumijevanje i prostor koji nam je potreban da bismo se oporavili".

Važili za najskladniji par

Svitolina i Monfis važili su za najskladniji brak u tenisu, gdje su uobičajene veze tenisera i teniserki. Počeli su da se zabavljaju još 2019. godine, a vjenčali su se dvije godine kasnije. Dobili su kćerku 2022. godine, a potom se Svitolina vratila na WTA tur gdje je sada šesta na svijetu.