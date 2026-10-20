Italijan šest trka prije kraja sezone ima priliku da ispiše istoriju auto-moto sporta

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Andrea Kimi Antoneli, mladi italijanski vozač i član ekipe Mercedes, obilježio je ovogodišnju sezonu u Formuli 1.

On je prvoplasirani u generalnom plasmanu F1 sa 340 bodova, 102 više od prvog pratioca i timskog kolege iz Mercedesa Džordža Rasela.

Kimi Antoneli slavi trijumf u Formuli 1

Izvor: Ranjith Kumar/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Dominantni Mercedes

Do kraja šampionata Formule 1 ostalo je još šest trka, a prvi gran pri po rasporedu je već za vikend u SAD, na stazi u Ostinu, u Teksasu. Na početku sezone Džordž Rasel, u svojoj osmoj godini kako se takmiči u F1, bio je prvi favorit za titulu, ali tako nije mislio njegov mlađi kolega Andrea Kimi Antoneli.

Mladi Italijan počeo je da niže pobjede, a prvo mjesto u ukupnom poretku preuzeo je nakon Velike nagrade Japana i više ga nije ispuštao. Rasel je došao na minus 25 poslije trke na Silverstonu, ali poslije toga tek je u jednoj trci uspio da pobijedi timskog kolegu. Početkom oktobra u Singapuru Kimi je osvojio treće, a Džordž deveto mjesto, pa je razlika između njih porasla na 102 boda.

Vidi opis Kimi Antoneli u nedjelju ulazi u istoriju Formule 1: Evo kako i na koji način može do titule Kimi Antoneli sa sestrom Magi Kimi Antoneli sa porodicom Kimi Antoneli sa setrom Magi za Novu godinu Kimi Antoneli sa porodicom Kimi Antoneli u trenucima opuštanja Kimi Antoneli u teretani Kimi Antoneli sa Janikom Sinerom Kimi Antoneli sa Janikom Sinerom Kimi Antoneli na plivanju Kimi Antoneli sa teniskim reketom Kimi Antoneli u Monte Karlu Kimi Antoneli sa Valentinom Rosijem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 12 12 / 12 AD

Šest trka i šest kandidata za titulu

Do kraja sezone trebalo bi da bude voženo još šest grand prija, jer vođstvo Formule 1 i dalje ne odustaje od završnice sezone na Bliskom istoku, iako je javnost i dalje sumnjičava. Katar i Abu Dabi su pod upitnikom zbog rata između SAD i Izraela protiv Irana. Ako se zaista održe sve planirane trke, vozačima je još na raspolaganju 150 bodova. To znači da je matematički u igri za titulu prvaka još šest vozača - Kimi Antoneli, Džordž Rasel, Luis Hamilton, Maks Ferstapen, Šarl Lekler i Lando Noris.

Ali, kada se pogleda realnost, jasno je da Kimi Antoneli sigurno ide ka tituli. Trebalo bi da se dogodi pravo čudo da 20-godišnjak iz Bolonje ne postane najmlađi šampion u istoriji Formule 1. Mogao bi to da učini već u Ostinu sljedećeg vikenda.

Ali kako Kimi Antoneli može već u nedjelju da proslavi titulu? Vrlo jednostavno. Matematika je egzaktna, ali i prosta nauka. Dovoljno je da pobijedi u Teksasu, a da Džordž Rasel ne bude bolje plasiran od devetog, a Luis Hamilton od petog mjesta. Odnosno, ako nadmaši timskog kolegu za 23, Hamiltona za 14, a Ferstapena za šest bodova.

Toto Volf i Kimi Antoneli slave pobedu

Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šef tima upozorava

Pobjedom u Ostinu Andrea Kimi Antoneli bi stigao do 365 bodova. Novinari su pitali šefa tima Mercedes Tota Volfa da li razmišlja o proslavi titule mladog Italijana u Teksasu.

"Trenutno razmišljam o tome koliko mu je bodova potrebno i kada bi mogao da osvoji titulu. Podsjećam sebe da je ovo auto-moto sport i da su se dešavale nevjerovatne stvari. Nisam ni matematički analizirao bodove, ali vjerovatno bi bilo potrebno da se ona druga dvojica, Džordž i Luis povuku iz trke, a da on pobijedi. To nije vjerovatan scenario. Cilj mora da bude osvajanje bodova i da ne izgubimo previše u odnosu na ostale. Kao u Singapuru, gdje je neočekivano povećao prednost u odnosu na Luisa. Titula će mu se približavati. Da li će to biti u Meksiku, Brazilu, ili kasnije, vidjećemo", rekao je Toto Volf za PlanetF1.com.