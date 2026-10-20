Francuski teniser Gael Monfis neće imati oproštajnu turneju onako kako ju je zamišljao.

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Jedna od glavnih vijesti u svijetu sporta je razvod Eline Svitoline i Gaela Monfisa. Ukrajinka je odlučila da stavi tačku na ljubavnu priču, a prema navodima francuskog "Ekipa", Monfisu je to saopštila iznenada, bez ikakvih najava. Kako mu je to jako teško palo, odlučio je da otkaže planirane aktivnosti tokom oproštajne turneje.

Ovo je njegova posljednja profesionalna sezona na ATP turu, ali ga nećemo gledati do kraja godine, pošto se neće pojaviti ni u Lionu, ni u Parizu, gdje je trebalo da se oprosti od domaćih navijača.

"Kada je Monfis saznao za ovu vijest, pogodila ga je poput udarca maljem, a tenis, koji je često doživljavao kao neku vrstu blagog ludila, iznenada je izgubio svaki smisao. Više nije bio u stanju da igra. Otuda i njegova iznenadna odluka da se 5. oktobra povuče sa antidoping liste - potez bez povratka koji na kraju odražava njegovu ličnost, budući da se teško nosi sa stresnim situacijama. Zbog svoje izrazito emotivne prirode, čak i najmanji problem često bi mogao da preraste u nešto mnogo ozbiljnije", navodi se u tekstu "Ekipa".

Kako se navodi, on se trenutno nalazi sa kćerkom u Dubaiju, a uprkos tome što je odustao od nekoliko bitnih turnira koje je prvobitno planirao, trebalo bi da u Francuskoj bude upriličen njegov konačni oproštaj. Posljednji meč odigrao je na US Openu i neizvjesno je da li ćemo gledati njegov "posljednji ples".

Monfis nije ni slutio šta ga čeka

Francuski teniser je početkom septembra otkrio da planira da se bavi finansijama i da će njegov posao u penziji biti vezan za kancelariju. Da nije očekivao papire za razvod govori i to što je rekao da će u tenisu ostati prisutan zbog Eline, ali za samo mjesec dana sve se vrtoglavo okrenulo.

"Počinje novo poglavlje za mene. Sljedeće godine radiću u finansijama. Već sam potpisao ugovor sa švajcarskom kompanijom koja se bavi upravljanjem imovinom", rekao je Monfis i dodao:

"Ubuduće planiram da radim više u kancelariji, u finansijama. Uvijek ću pratiti tenis, jer volim sport, moja supruga ga igra. Ne vjerujem da ću sljedeće godine raditi mnogo toga oko tenisa, ali biću prisutan, bez obzira na sve, malo zbog Eline. Ipak, biću više tip iz finansija".

Šta je objavila Svitolina?

Svitolina očigledno želi vrijeme za sebe, a na njeno emotivno i psihičko stanje je i te kako uticao rat u Ukrajini.

"Ovo je najteža stvar koju sam ikada morala da podijelim sa drugima. Svi znaju koliko mi Ukrajina znači. Ono o čemu sam rijetko govorila jeste šta mi je rat učinio iznutra. Prošle godine sam vam rekla da moram da se povučem sa terena jer se nisam nalazila u pravom emotivnom stanju. Danas želim da vam otkrijem nešto više. Ono što niste vidjeli bile su neprospavane noći, sumnje i osjećaj da polako gubim sebe", rekla je Svitolina.

"Gael je sve to vidio. Nikada nije ispustio moju ruku. Dugo smo se zajedno borili, dajući sve od sebe. Ali neke bitke vode se duboko u nama i nikakva ljubav druge osobe ne može da ih dobije umjesto nas".

"Vremenom sam shvatila da moram da pronađem put nazad do sebe i da to ne mogu da učinim u okviru našeg braka. To je najteža istina sa kojom sam ikada morala da se suočim i najteža stvar koju sam ikada morala da kažem osobi koju volim. Gael me je saslušao. Sa snagom i dostojanstvom koje nikada neću zaboraviti, poštovao je ono što mi je potrebno. Gael me je volio u trenucima moje najveće sreće i tokom najmračnijih perioda mog života, a ja sam njega voljela svim srcem. Zajedno smo izgradili prelijep život i dobili najdragocjeniji dar od svih - našu kćerku Skaj".