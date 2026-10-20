Jedno od najvećih imena svjetskog bodibildinga, Breon Ansli, boravi u Podgorici u okviru saradnje sa brendom Proteini.si, regionalno prepoznatljivim imenom u svijetu sportske suplementacije i fitnesa.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Dvostruki osvajač prestižne titule Mr. Olympia i jedan od najpoznatijih predstavnika ovog sporta, Ansli i u 46. godini nastavlja da pomijera granice, dokazujući da vrhunska forma nije rezultat slučajnosti, već godina discipline, posvećenosti i doslednog rada.

Njegova posjeta Crnoj Gori prilika je da ljubitelji bodibildinga i fitnesa iz prve ruke čuju iskustva sportiste koji je stigao do samog vrha svjetske scene. U razgovoru sa Anslijem, poseban akcenat biće na motivaciji koja ga i dalje pokreće, najčešćim greškama koje ljudi prave u teretani, ali i savjetima za sve koji žele da ostanu aktivni i u dobroj formi nakon četrdesete godine.

Pored priče o profesionalnoj karijeri i izazovima vrhunskog sporta, Ansli će govoriti i o saradnji sa brendom Proteini.si, koji kroz aktivnosti i povezivanje sa poznatim sportistima nastoji da približi svijet sportske suplementacije, treninga i zdravih životnih navika široj publici.

Posebno zanimljiv dio razgovora biće osvrt na početke njegove karijere i pitanje da li bi, kada bi mogao da se vrati u dvadesete godine, ponovo izabrao isti put. Za mlade ljude koji sanjaju o velikim sportskim rezultatima, njegova iskustva mogu predstavljati važnu lekciju o strpljenju, upornosti i spremnosti da se svakodnevno radi na sebi.

Na kraju, kroz kratka pitanja o najvećim imenima bodibildinga, omiljenim obrocima i treninzima, Ansli će pokazati i onu neposredniju stranu svoje ličnosti, van takmičarske scene.

Od svjetskog vrha do Podgorice, Breon Ansli donosi poruku da uspjeh ne dolazi preko noći, a da godine ne moraju biti prepreka za nove ciljeve. Njegova posjeta, ostvarena u saradnji sa brendom Proteini.si, prilika je da se ljubitelji sporta podsjete da su disciplina, kontinuitet i vjera u sopstvene mogućnosti temelji svakog velikog rezultata.



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Breon Ansley Izvor: MONDO/Teodora Orlandić



