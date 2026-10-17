Patrik Muratoglu veruje da problem Novaka Đokovića tokom 2026. godine nije bila fizička spremnost, već mentalne prepreke koje u nekim mečevima nije uspeo da pređe

Izvor: Screenshot/YouTube/@patrickmouratoglou_official, Poly Fei / Zuma Press / Profimedia

Teniski trener Patrik Muratoglu ne odstupa od mišljenja o Novaku Đokoviću. Prema Francuzu, najbolji svih vremena nije fizički nespreman, već mentalno. Teorija koju zastupa gotovo godinu dana ostala je nepromenjena, pa čak i kad je Novak stigao do rekordne 102. titule u Pekingu, Patrik Muratoglu nastavio je da veruje da je u pravu.

Teško je poverovati da je Novak Đoković mentalno nespreman za bilo koji poduhvat u karijeri. Tokom sezone uglavnom mu se prigovaralo zbog slabije fizičke spremnosti, a opet, ona je posledica znatno manjeg broja turnira. Ipak, Muratoglu ne vidi problem u izdržljivosti tela najboljeg tenisera svih vremena, već u "strahu da izgubi od znatno mlađeg rivala".

"Na US openu izneo sam komentare koji su šokirali mnoge ljude: Novakov problem nije fizičke prirode. On je mentalni i povezan je s nedovoljnom pripremom. Mnogi njegovi navijači kritikovali su me zbog tih izjava. A onda je osvojio turnir u Pekingu. Da li sam zbog toga promenio mišljenje? Pogledajte njegova prva dva meča na tom turniru. Scenario je bio isti kao i ranije: 'Ne osećam se dobro.' Zove svog lekara i deluje kao da se muči na terenu", započeo je Muratoglu na LinkedInu.

"Ne igra dobro i gubi setove. Mogao je da ispadne već u prvom kolu. Zaista. Isto tako, mogao je da izgubi i u drugom kolu. Ali pronašao je rešenje. Ne znam kako, ali uspeo je da prevaziđe te poteškoće. Kao i uvek, što više mečeva dobija, to je manji pritisak koji oseća zbog straha od poraza protiv tih 'klinaca'."

Dokaz je meč protiv Zvereva

Patrik Muratoglu veruje da je meč protiv Aleksandra Zvereva, u kojem je igrao kao u najboljim igračkim danima, bio zona komfora za Novaka Đokovića. Kasnije se borio protiv Danila Medvedeva, kojeg takođe redovno pobeđuje, ali igrači pre njih dvojice bili su problem...

"Protiv Zvereva nije imao šta da izgubi. Bio je opušten i igrao je na svom pravom nivou. A taj nivo je i dalje neverovatan. Njegov tenis i fizička sprema su izuzetni. Problem nije ni u njegovoj igri ni u fizičkoj spremi. Problem je mentalne prirode. Znam da to možda zvuči besmisleno.

Igrač koji ima 24 grend slem titule, a deluje nervozno već u prvom kolu protiv 16. tenisera sveta? To nema smisla. Ipak, meni je to potpuno razumljivo. Stalo mu je do rezultata. Pridaje im veliki značaj. Zamislite da morate da polažete ispit, a da se ne osećate spremno... Upravo je to isto. Zato se moja analiza nije promenila", pojasnio je Muratoglu svoje viđenje.

"Pokušao je i uspeo. To je Novak!"

Novak Đoković je u Pekingu ispisao istoriju. "U Pekingu je imao priliku da obori rekord - da ostvari 34 uzastopne pobede na istom turniru, bez ijednog poraza. Pokušao je i uspeo. To je Novak! Potreban mu je veliki cilj kako bi pronašao motivaciju.

Vidi opis Muratoglu ne odustaje od teorije o Đokoviću: "Nije problem u telu, on se plaši" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ranije mu je bilo dovoljno da osvoji masters 1000 turnir. Zatim su došli grend slem trofeji. Pošto je toliko toga osvojio u te dve kategorije, sada mu je potrebno nešto više. Sa 39 godina, taj dodatni motiv mogu da mu pruže samo rekordi. Dobra vest je što mu se sada svakog meseca pružaju nove prilike da ih obori. Ako želimo da pomognemo Novaku da ponovo pronađe motivaciju, moramo da mu pronađemo rekorde koje može da sruši", dodao je Muratoglu.

Novak Đoković je u Kinu stigao sa jasnim ciljem, da obezbedi plasman na Završni masters. Međutim, trenutno je sve dalje od turnira u Torinu, a brzo ispadanje u Šangaju napravilo je dodatne probleme srpskom teniseru. Trenutno je 11. na listi, pa će sve nade uložiti u naredni period kako bi odigrao što bolje mečeve i našao se na smotri najboljih igrača na svetu.

"Da sa 39 godina igra na Završnom mastersu? Ako to nikome pre njega nije pošlo za rukom, on će sigurno biti tamo. Uveren sam u to. A ako bi rekord bio vezan za granicu od 40 godina, sačekao bi narednu sezonu", zaključio je Muratoglu.