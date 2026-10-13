Italijanski teniser Janik Siner podvrgnut je rehabilitaciji koljena u čuvenoj klinici.

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Povreda Janika Sinera je glavna tema u svijetu tenisa. Od početka Italijan i njegov tim kriju informacije od javnosti, međutim, kako je petostruki grend slem šampion prevremeno završio sezonu, konačno su isplivali detalji oko njegove rehabilitacije.

Kako prenosi "Gazeta delo Sport", Siner je već podvrgnut tretmanu plazmom bogatom trombocitima (PRP) kod ortopedskog hirurga iz Liona Bertrana Soneri-Kotea. Kako se navodi, on je posljednjih mjeseci operisao nekoliko fudbalera Juventusa, a pregledao je i povrijeđeno koljeno i zvijezde Real Madrida Kilijana Mbapea.

Glavni cilj PRP tretmana je "podsticanje prirodnih procesa oporavka organizma i smanjenje bola i upale", a sam tretman će se sprovoditi u rehabilitacionom centru "Physioclinic", pod nadzorom čuvenog dr Herberta Šenhubera, koji je ujedno i suosnivač te ustanove.

Ko je famozni doktor?

Šenhuber je bivši predsjednik medicinske komisije Italijanske federacije za zimske sportove i bio je ključna figura u oporavku italijanske alpske skijašice Sofije Gođe pred Zimske olimpijske igre 2022. godine u Pekingu.

Gođa je povredila koljeno prilikom pada u januaru 2022. godine i mnogi su vjerovali da će propustiti Igre u Pekingu, ali ju je Šenhuber liječio, nakon čega je ona osvojila srebro na Olimpijskim igrama, što je jedan od najnevjerovatnijih uspjeha nakon te vrste povrede.

Kylian Mbappé, qui souffre d’une blessure au ligament croisé postérieur du genou gauche, a décidé de faire appel au réputé médecin français Bertrand Sonnery-Cottet, l’un des chirurgiens orthopédistes les plus célèbres au monde et spécialiste des blessures du genou chez les sportifs de haut niveau. Installé à Lyon, Sonnery-Cottet possède une immense expérience dans ce type de blessures complexes. Parmi ses patients figurent notamment Zlatan Ibrahimović, Mouctar Diakhaby, Neymar et Karim Benzema.✅️@Marca — LosMadridistas (@LosMadridistas_)March 4, 2026

Šenhuber je liječio i legendarnog italijanskog skijaša Alberta Tombu, osvajača tri olimpijske zlatne medalje, a do te saradnje je došlo zahvaljujući prijateljstvu između Sinera, njegovog menadžera Aleksa Vitura i Tombe.

Veći dio Sinerovih fizioterapeutskih tretmana i treninga odvijaće se u Monte Karlu, a ako sve bude teklo po planu, Italijan će se vratiti takmičenjima početkom 2027. godine u Australiji, zaključuje "Gazeta delo Sport".