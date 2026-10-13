Nakon poraza, Alkaraz se slaže sa Đokovićem o brzini terena u Šangaju, ali poziva i organizatore da ispitaju zašto su se uslovi promijenili čim je on ispao.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je već na startu mastersa u Šangaju pošto je od njega u drugoj rundi bolji bio Hubert Hurkač (2:0), Poljak koji ga je pobijedio prvi put u devetom međusobnom okršaju. Bilo je tu nekoliko faktora koji su uticali da Nole bude rano eliminisan, od umora u Pekingu, preko sjajne igre Hurkača, sve do nevjerovatno brze podloge koja nije odgovarala srpskom igraču, a čini se još nekim drugima.

Tako je Karlos Alkaraz poslije neočekivane eliminacije u Šangaju, gde ga je izbacio Zizu Bergs, takođe istakao da mu nešto nije odgovaralo kada je u pitanju podloga i pozvao je organizatore da ispitaju šta se dogodilo sa njom od kada je Đoković ispao, jer je bila drugačija nego na startu turnira.

Šta je Alkaraz rekao o podlozi?

"Novak je rekao da je teren ove godine bio mnogo brži. Da li si i ti imao isti utisak, odnosno da li se brzina terena razlikovala od onoga na šta si navikao na početku sezone?", glasilo je novinarsko pitanje za Alkaraza čim je ispao u 3. kolu Šangaja.

"Iskreno, samo sam u prvom kolu imao utisak da je teren zaista bio brz. Danas nisam imao isti osjećaj. Čudno je malo eto da za samo dva dana mogu da imam toliko drugačiji utisak o terenu i uslovima...", rekao je Alkaraz koji se prvobitno složio sa Đokovićem, a zatim je ukazao u nelogičnost.

Pocas veces lo hemos visto asíHoy simplemente no fue el día para Carlos Alcaraz “No puedo jugar así” https://t.co/nsLLH93vGj — Iván Aguilar (@ivabianconero)October 12, 2026



"Očigledno je da sam u prvom kolu igrao pod zatvorenim krovom, dok sam danas igrao na otvorenom. Da, osjećaj je bio drugačiji. U prvom kolu teren je bio baš brz, dok je danas loptica djelovala veće, a teren je bio malo sporiji. Ne znam zašto je tako", rekao je Španac i iz njegovog glasa moglo se čuti koliko je nezadovoljan što smo vidjeli i na terenu: "Čudno je i mislim da bi organizatori trebalo da ispitaju o čemu se radi".

Da li je teren u Šangaju brz ili spor?

Según @TennisTV, el CPI este año en el M1000 de Shanghai es de 42,2.Esto la hace ¡10! puntos más rápida que el año pasado. Los tenistas se quejaron en 2025 que la pista y las bolas eran lentísimas, así que este año se han puesto las pilas para parecerse a lo que habitualmente era Shanghai.Es el año más rápido desde 2017, cuando era de 43 puntos. — José Morón (@jmgmoron)October 8, 2026



Brzina terena nije tako jednostavna. Šangaj je prošle godine bio ocijenjen kao spor, a ove kao srednje brz, iako se pojedini teniseri i dalje žale na uslove.

Na brzinu utiču podloga, loptice, temperatura, vlažnost vazduha i stil igre. Hladnije vrijeme može da učini da mečevi djeluju sporije, dok se loptice vremenom troše i otežavaju završavanje poena, a ove godine je u Šangaju nešto hladnije nego što je to bilo u isto vrijeme prošle godine.

Američki teniser Tejlor Fric smatra da su tereni ove godine ubrzani, ali da zapravo loptice predstavljaju problem. "Toliko su brze kada su nove, a onda se veoma brzo istroše. Kada se to dogodi, zaista je mučno završiti poen", rekao je Amerikanac, s kojim se složio i njegov zemljak Ben Šelton otišao je korak dalje, nazvavši ih "jednim od najsporijih i najtežih loptica" na ATP turu.

Dakle, iako podaci ukazuju da su tereni ubrzani, osjećaj igrača može biti drugačiji. Brzina terena nije samo pitanje podloge, već kombinacije uslova koji određuju kako se loptica ponaša i koliko je teško osvojiti poen.

Federer "zapržio čorbu" Alkarazu

Izvor: James Manning, PA Images / Alamy / Profimedia

Prije nešto više od godinu dana, Rodžer Federer pokrenuo je raspravu o brzini teniskih terena, uz tvrdnju da sada svi organizatori biraju sporije podloge jer tako smanjuju šanse da najbolji igrači - prije svih Alkaraz i Siner - izgube u ranoj fazi turnira.

"Razumijem da direktori turnira na osnovu svojih instrukcija pokušavaju da učine terene sporijim. To čini da teniserima bude neophodno da pogađaju nevjerovatne 'vinere' da bi pobijedili Sinera. Da je teren brz, onda bi im bilo potrebno samo nekoliko dobro plasiranih pogodaka da bi pobijedili", kazao je Federer, a prenio italijanski list "Korijere dela sera".

"Direktori turnira se vode logikom: 'Radije ću imati Sinera i Alkaraza u finalu, shvatate?'. Na neki način, to koristi tenisu", dodao je jedan od najvećih u istoriji i time je "zapržio čorbu" Alkarazu.

Tako je Šangaj odlučio da mijenja brzinu terena i već u osmini finala nema ni Đokovića, ni Alkaraza, a Siner nije igrao.

(MONDO)