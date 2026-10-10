Legenda nad legendama kaže da je srpski as razotkrio mlade tenisere novim podvigom u Pekingu.

Izvor: Zhang Chenlin / Xinhua News / Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je rekordnu sedmu titulu na turniru u Pekingu i tako razotkrio slabosti mlade generacije, kaže legendarni Džimi Konors. Najtrofejniji igrač u istoriji "bijelog sporta" glasno je kritikovao sve one koji su prerano otpisali srpskog asa i podsjetio da se slična situacija dogodila i njemu pri kraju karijere.

Samo su Džimi Konors (109) i Rodžer Federer (103) osvojili više ATP turnira u pojedinačnoj konkurenciji od Đokovića, a Srbin bi ovaj rekord mogao da obori, ukoliko bi odigrao nekoliko manjih turnira. Međutim, jasno je da mu to nije prioritet u ovom momentu.

Konors je u najnovijoj epizodi podkasta "Advantage Connors" sa svojim sinom Bretom, rekao kako srpski as u ovakvoj konkurenciji i dalje ima šansu za velike rezultate.

Izvor: YouTube/BNP Paribas Open/Amazon Prime Video UK & IE/Screenshot

"Možete da pričate šta god hoćete o Džokeru - on nije neko koga treba potcijeniti. Svi misle: ’O, gotovo je s njim, ima 38, 39 godina.’ Nikada ne treba otpisati takvog čovjeka, jer dolazite u fazu kada svaki meč znači više nego ikada ranije. Naročito njemu, zar ne?", rekao je legendarni as.

"Sa tako malo vremena koje mu je preostalo u njegovoj karijeri, ako igra povremeno i putuje u različite zemlje i provodi vrijeme daleko od porodice, sigurno će biti fokusiran. Hajde da vidimo šta će se desiti sa njim. Takođe, Siner je odsutan, što mu malo više otvara vrata. Pričamo o mladim momcima, hajde da pričamo i o starima."

Bivši svjetski broj jedan je iznio stav da je Đoković razotkrio mlađe zvijezde ATP tura svojom pobjedom u Pekingu.

"To samo pokazuje ne samo da je on toliko dobar, već i da to možda donekle razotkriva tenis. Možda ga razotkriva do te mjere da... mislim, sjećam se kada sam se vratio poslije povrede zgloba i stigao do polufinala US opena sa 39 godina... Dakle, izgubio sam godinu i po dana i sve to, ali to je na neki način razotkrilo tenis - ti novi sjajni mladići od 23, 24, 25 godina možda bi trebalo da se trgnu... i počnu da zauzimaju njegovo mjesto", zaključio je Konors.

Đoković je ove sezone osvojio jednu ATP titulu, ali nije uspio da nastavi sjajan niz iz Pekinga, pošto je poražen na startu Šangaja. Narednu šansu za ispisivanje istorije imaće u Parizu, gdje je u prošlosti imao dosta uspjeha.