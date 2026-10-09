Srpski teniser ponovo će ispasti iz Top 10 nakon neuspjeha u Šangaju.

Izvor: Poly Fei / Zuma Press / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković poražen je na startu Mastersa u Šangaju od Huberta Hurkača i tako izgubio 390 bodova u samom finišu sezone. Srpski as je prošle sezone stigao do četvrtfinala, dok je sada zabilježio najgori rezultat na turniru i to će imati velike posljedice na njegov plasman.

Đokoviću već odavno nije prioritet ATP lista, ali je tokom turnira u Pekingu izrazio želju da igra na Završnom turniru u Torinu, gdje ga nije bilo posljednje dvije godine. Ispadanje u drugom kolu Šangaja će ga koštati bodova na ATP listi i u trci za Torino, gdje je trenutno prvi ispod crte.

Đoković pada na ATP listi

Srpski as se na kratko vratio u Top 10 poslije osvajanja titule u Pekingu, ali će od sljedećeg ponedjeljka ponovo ispasti iz elitnog društva. Đoković je počeo turnir kao osmi teniser na planeti, dok će na narednom presjeku biti 11. Ispred njega će ponovo biti Danil Medvedev i Aleks De Minor, dok ćemo konačan rasplet sezone vidjeti u Parizu, gdje je Novak najavio da će igrati.

Najveći problem je što su njegovi rivali u ATP trci i dalje u igri u Šangaju, pa više mnogo toga ne zavisi od Srbina.

Đoković u Parizu juri Završni turnir

Srpski as je jedino bio siguran za nastup u Parizu kada su ga u Pekingu pitali za dalje planove. Kako je neočekivano poražen na startu Šangaja, plasman na Završni masters će morati da potraži u Francuskoj.

Biće mu potrebno nekoliko trijumfa u Bersiju, uz poklapanje rezultata ostalih rivala, ali i dalje ništa nije gotovo. Titula u Šangaju mu je garantovala kartu za Torino, ali to je sada već završena priča... Do kraja turnira bi Australijanac Aleks De Minor mogao da ga potisne na 10. poziciju, ali je u igri i dalje jako puno kalkulacija.

"Planiram da igram Pariz-Bersi. Još ne znam za Šangaj. Moram da vidim kako se osjećam ovdje, onda ću donijeti odluku", rekao je Đoković i osvrnuo se na trku za Torino:

"Nisam baš jasan oko toga trenutno. Trenutno se nisam kvalifikovao za Torino. Ove godine bih volio da igram ako se kvalifikujem", dodao je Novak.