Novak Đoković godinama je vjerovao u Sašu Zvereva kada to niko drugi nije. Sada se pokazalo da je bio u pravu sve što je pričao o Njemcu.

Izvor: Youtube/US open Championship

Najbolji teniser u 2026. godini je Saša Zverev. Šta god da se desi do kraja kalendarske godine, samo će Zverev moći da kaže da je osvojio dvije grend slem titule - i to na dvije različite podloge - na Rolan Garosu i US Openu. Uspio je da iskoristi povrede koje su imali Karlos Alkaraz i Janik Siner, da "izbjegne" Novaka Đokovića koji je ipak u godinama i na zalasku karijere, ali prije svega uspio je da pobijedi samog sebe.

Najveći protivnik Saše Zvereva bila je njegova psiha i "pucanje" pod pritiskom zbog čega je izgubio prva četiri grend slem finala i često je označavan kao najbolji igrač bez "mejdžora". Razbio je prokletstvo ovog proljeća u Parizu, pa potvrdio u Njujorku da to nije bila slučajnost.

Tek sada su navijači povjerovali u njegove sposobnosti, boriće se i za prvo mjesto na ATP listi do kraja sezone, a takav scenario je predvidio samo Novak Đoković. Godinama je pričao o tome i hvalio i branio Zvereva, a niko mu nije vjerovao.

Kako je Novak branio Zvereva?

"Vi znate da većina igrača tokom karijere ne osvoji grend slem?", rekao je Đoković novinarima nakon što je pobijedio Holgera Runea i plasirao se u četvrtfinale Vimbldona 2024. godine, a Saša Zverev je opet razočarao i ispao od Tejlora Frica.

"Imao sam ogromnu sreću što sam bio u toj poziciji. Veoma sam ponosan na sva dostignuća, ali znam koliko je teško popeti se na vrh", rekao je Đoković i dodatako se Nijemca: "Zverev je, recimo, veoma dobar primjer. Kada vidite njegove rezultate, kada vidite njegovu igru i sve što je do sada uradio u ovom sportu, on definitivno zaslužuje grend slem titulu, zar ne? Bio je veoma blizu protiv Dominika Tima na US Openu. Ove godine je igrao finale. Pa onda, u finalu Rolan Garosa igrao je protiv Karlosa Alkaraza. Mnogo puta je stigao do polufinala. Samo što je sve bliži i bliži".

"Nije lako. Nije lako. Što duže prolazi bez osvajanja grend slem titule, sve više razmišljate o tome. Pritisak sve više raste svaki put kada se nađete u situaciji: ’Dobro, ponovo igram za titulu.’ Onda počnete da sumnjate u sebe".

"Samo da uzme prvu"

Novak Đoković je bodrio Zvereva i rekao mu šta je najvažnije da uradi: "Ogromno olakšanje je kada uspijete da osvojite prvu. Kod igrača poput Dominika Tima, na primjer, kada je osvojio svoj jedini grend slem, poslije toga nije mogao dugo da održi taj nivo. Nažalost, povrede su ga sustigle. Žalosno je što takav igrač nije uspio da bude konstantan na tom nivou. On je igrač koji je bez problema mogao da osvoji više grend slemova. I na šljaci", rekao je Nole.

"Imate nevjerovatne igrače koji nikada nisu osvojili grend slem, a zaslužili su da ga osvoje. Jednostavno, grend slemovi su potpuno drugačija zvijer u poređenju sa ostalim turnirima", izražavajući nadu da će Zverev osvojiti grend slem u budućnosti.

I Zverev je vratio Novaku

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković i Saša Zverev su godinama dobri prijatelji, iako su imali vrlo zanimljiva nadmetanja na terenu. Štaviše, da je kojim slučajem Đoković odlučio da "svira kraj" kada su to od njega tražili "eksperti", vjerovatno bi i Zverev imao više titula, a za njega je navijao u mnogim finalima.

Recimo, kada je Đoković predao polufinale Australijan opena 2025. godine Zverevu, poslije prvog seta (7:6), rekao je da će svim srcem navijati za njega, dok je i Njemac tada stao u zaštitu srpskog asa koga su navijači ispratili zvižducima.

"Prva stvar koju želim da kežem je 'ljudi nemojte da zviždite igraču koji ode sa terena povrijeđen'", rekao je Zverev čim su mu dali da govori poslije pobjede na meču: "Znam da ste svi platili karte i da ste željeli da gledati bitku u pet setova, ali morate da shvatite da je Novak neko ko je ovom sportu u posljednjih 20 godina dao sve, da je cijeli život u tenisu. Osvojio je ovaj turnir sa pocijepanim trbušnim mišićem, sa raznim povredama. Ako on mora da preda meč, onda znate da je ozbiljno. Morate da pokažete ljubav prema njemu", reka je Zverev.

Podsjetimo, Zverev i Đoković su do sada igrali 14 puta, a srpski teniser dobio je devet susreta.

(MONDO)