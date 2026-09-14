Novak Đoković pao je na 12. mjesto ATP liste nakon loših nastupa na Sinsinatiju i US Openu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Novak Đoković ovog ponedjeljka je postao 12. igrač svijeta. Pao je za sedam pozicija poslije debakla u Americi na Sinsinatiju i na US Openu i sredinom septembra je najlošije plasiran još od 2018, kada je takođe prolazio kroz veliku krizu u karijeri.

Đokoviću je ovog jutra sigurno teško da pogleda ATP listu, kao što mu sigurno nije prijalo da gleda ni kako je minulog vikenda održana završnica US Opena bez njega. Saša Zverev ostvario je veliku pobjedu protiv Bena Šeltona, podigao drugi put grend slem pehar u karijeri, a Novak je ispao praktično dvije sedmice ranije.

Zverev je učvrstio svoje drugo mjesto na ATP listi sa 1.900 bodova, dok je Janik Siner izgubio 1.300, ali je i dalje prvi. U "minusu" je i Karlos Alkaraz, koji je ostao bez 1.600 ATP bodova zato što je stigao na US Open kao branilac titule, a ispao je već u četvrtfinalu od Bena Šeltona. I upravo je Amerikanac napravio najveći skok na ATP listi jer je posle poraza od Zvereva u finalu četvrtoplasirani na svijetu, posle skoka od čak pet mjesta.

Ovako izgleda Top 10 ATP lista

Janik Siner 11.500 poena Aleksander Zverev 9.690 Karlos Alkaraz 5.560 Ben Šelton 4.680 Feliks Ože-Alijasim 3.890 Danil Medvedev 3.700 Flavio Koboli 3.720 Fransis Tijafo 3.380 Aleks De Minor 3.300 Tejlor Fric 3.175

Kada će Novak nazad na teren?

S obzirom na to da Đoković ovog septembra neće igrati za Dejvis kup, i dalje je predviđeno da nastupi na turniru u Kini krajem mjeseca.