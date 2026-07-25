„Ajkule“ su nakon pobjede nad Gruzijom i poraza od Grčke i Španije okončale takmičenje u završnici Svjetskog kupa

Izvor: VPSCG

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore završila je nastup na završnici Svjetskog kupa u Sidneju sa jednom pobjedom i dva poraza.

„Ajkule“ su u posljednjem meču turnira poražene od Španije poslije izvođenja peteraca rezultatom 17:16. Nakon regularnog dijela susreta bilo je 12:12 (2:3, 2:3, 3:4, 5:2), dok je Španija bila uspješnija u penal-seriji.

Crnogorski vaterpolisti pružili su dobru partiju i veći dio utakmice imali kontrolu rezultata. Izabranici selektora uspjeli su da početkom posljednje četvrtine stignu do velike prednosti, kada je Aleksa Ukropina pogodio za 11:7.

Ipak, Španija se nije predavala. „Crvena furija“ je u završnici pojačala ritam i uspjela da izjednači 20 sekundi prije kraja, golom Pola Daura za 12:12.

U neizvjesnoj seriji peteraca više koncentracije imali su Španci. Za Crnu Goru nisu precizni bili Aljoša Mačić i Miroslav Perković, dok je odlučujući pogodak za pobjedu Španije postigao Bernat Sanauža.

Najefikasniji u redovima Crne Gore bili su Aleksa Ukropina i Dušan Matković sa po tri pogotka.

Crna Gora je takmičenje u Sidneju završila sa pobjedom protiv Gruzije, dok je prethodno poražena od Grčke i Španije.