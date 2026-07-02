"Ajkulice" su u četvrtfinalu savladale selekciju Grčke rezultatom 10:8.

Izvor: VPSCG

Crnogorska juniorska vaterpolo reprezentacija upisala je još jednu pobjedu i bez ijednog poraza izborili plasman u polufinale šampionata svijeta.

"Ajkulice" su u četvrtfinalu savladale selekciju Grčke rezultatom 10:8.

Prva četvrtina protekla je u potpunoj dominaciji našeg tima i završena je rezultatom 5:1. U drugoj četvrtini Grci su zaigrali mnogo bolje, iskoristili dobar početak i smanjili zaostatak, pa je taj period igre pripao "helenima" rezultatom 3:2.

U trećoj četvrtini više od tri minuta nije bilo golova ni na jednoj strani. U tim trenucima posebno se istakao naš golman Marko Pejović, koji je sa nekoliko sjajnih odbrana sačuvao prednost i dao ekipi prijeko potrebnu sigurnost.

Odličan je bio tokom čitavog susreta, a njegov doprinos posebno je došao do izražaja u periodu kada je Grčka pokušavala da se rezultatski vrati u meč. Nakon toga, Stefan Vraneš je, samo nekoliko sekundi prije isteka napada, preciznim šutem sa šest, sedam metara pogodio za novo vođstvo, a potom je Danilo Roganović povisio prednost na dva gola.

Ipak, Grčka je do kraja ovog perioda uspjela da se vrati u meč, pa se u posljednju četvrtinu ušlo sa minimalnom prednošću naših juniora – 8:7.

U četvrtoj četvrtini dugo se čekalo na prvi pogodak, a potom je Marko Milinić pogodio za 9:7 i donio našoj selekciji prijeko potrebno rasterećenje. Nedugo zatim, Vraneš je bio siguran sa peterca i povisio na 10:7, čime je Crna Gora stekla tri gola prednosti.

Grčka je do kraja meča uspjela da postigne još jedan gol za konačnih 10:8, ali naši juniori nisu dozvolili rivalu da ozbiljnije zaprijeti. Sigurnom igrom u završnici sačuvali su prednost i zasluženo izborili plasman u polufinale Svjetskog prvenstva.

Najefikasniji u našem sastavu bili su Vraneš i Roganović sa po tri gola, Andrej Durutović je postigao dva, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali Luka Todorović i Milinić.

Prvi polufinalni meč je sjutra na programu od 19 sati po srednjeevropskom vremenu a naša selekcija čeka pobjednika iz utakmice Mađarska - Sjedinjene Američke Države.