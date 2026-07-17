Crnogorski vaterpolisti prvi meč na turniru odigraće 23. jula, kada će im rival biti selekcija Grčke. Plasman u Sueprfinale izborili su i domaća Australija, Španija, Mađaraska, Hrvatska, Italija i Gruzija.

Izvor: VPSCG

Daleka Australija će od 22. do 26. jula biti domaćin najznačajnijeg vaterpolo takmičenja ovog ljeta - u Sidneju će se održati zvršni turnir Svjetskog kupa, a dio svega biće i Crna Gora.

"Ajkule" sjutre kreću na put ka zemji kengura, a selektor Dejan Savić saopštio je spisak igrača na koje računa za ovo takmičenje.

Na njemu je i povrtatnik Aleksa Ukropina koji je tokom priprema u Los Anđelesu pokazao koliko može da bude koristan za naš nacionalni tim, a u odnosu na neke ranije turnire nema Marka Mršića, Dimitrija Holoda, Sava Ćetkovića, dok je odranije poznato da će ovo ljeto zbog povrede preskočiti kapiten Petar Tešanović.

Sa šireg spiska u Sidnej neće putovati Nikola Moskov i Tim Perov.

Crnogorski vaterpolisti prvi meč na turniru odigraće 23. jula, kada će im rival biti selekcija Grčke. Plasman u Sueprfinale izborili su i domaća Australija, Španija, Mađaraska, Hrvatska, Italija i Gruzija.

"Ajkule" su plasman na završni turnir Svjetskog kupa izborile osvajanjem prvog mjesta na kvalifikacionom turniru održanom na Malti, gdje su bile bolje od Kazahstana, Argentine, Velike Britanije, domaćina, Rumunije, Francuske i Gruzije.

Spisak za Sidnej: Darko Đurović, Ilija Radović (golmani), Jovan Vujović, Đuro Radović, Matija Sladović, Aljoša Mačić, Dušan Banićević, Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Miroslav Perković, Vladan Spaić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Danilo Stupar i Strahinja Gojković.

Kako su naveli iz Vaterpolo i plivčkog saveza Crne Gore u stručnom štabu, pored selektora Dejana Savića, nalaze se pomoćni treneri Nikola Mijanović i Edvard Bonelo, zadužen za video-analizu Vasko Vučković, doktor Vasko Roganović, fizioterapeut Vladislav Mlađen, psihološkinja Helena Rosandić i tim menadžer Dragan Dracun.