Dan nakon poraza od Grčke u četvrtfinalu, izabranici Dejana Savića odigrali su utakmicu u kojoj su vodili od početka do kraja.

Izvor: VPSCG

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala je Gruziju 18:16 (3:2, 6:5, 5:4 i 4:5), pa će Svjetski kup u Sidneju zaključiti susretom sa Španijom za peto mjesto.

Dan nakon poraza od Grčke u četvrtfinalu, izabranici Dejana Savića odigrali su utakmicu u kojoj su vodili od početka do kraja.

Bilo je oscilacija u igri, naročito u završnicama prve i druge četvrtine.

Pri vođstvu od 3:0 Gojković nije iskoristio peterac, a onda je rival sa dva gola smanjio rezultat.

“Ajkule” su u drugom kvartalu ponovo uspjele da se odlijepe, ovoga puta na 7:3, međutim uslijedio je još jedan pad, pa je Gruzija smanjila na 7:6.

Ipak, Crna Gora nije dopustila rivalu da napravi preokret, već je sigurnijom igrom našla način da izvojeva rutinski trijumf.

Najefikasniji u našoj selekciji bili su Dušan Matković i Balša Vučković sa po tri gola. Vasilije Radović postigao je dva, baš kao i Danilo Stupar.

Španija je ranije jutros sa 18:14 slavila protiv Hrvatske.

Duel protiv aktuelnog svjetskog prvaka za petu poziciju je sjutra od 8.45.