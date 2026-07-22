Novu priliku imaće ovog ljeta, u dalekom Sidneju, gdje "ajkule" sjutra počinju Superfinale ovog takmičenja. Rival u četvrtfinalu jedan je od najtežih, ali ne i nesavladiv - Grčka od 8.45 sati po našem vremenu.

Izvor: VPSCG

Bila je Crna Gora šampion Evrope u vaterpolu, viceprvak svijeta, osvajač Svjetske lige, polufinalista Olimpijskih igara, ali kada je u pitanju Svjetski kup naš nacionalni nikada nije stizao do borbi za medalje.

Novu priliku imaće ovog ljeta, u dalekom Sidneju, gdje "ajkule" sjutra počinju Superfinale ovog takmičenja. Rival u četvrtfinalu jedan je od najtežih, ali ne i nesavladiv - Grčka od 8.45 sati po našem vremenu.

Bilo je mnogo godina kada se Svjetski kup nije ni održavao, a možda je nekada problem u jednom od najmanje važnih takmičenja bio i motiv. Sada to ne bi smjelo da se dogodi, posebno jer je turnir u Australiji najvažniji koji će ekipa Dejana Savića odigrati ovog ljeta.

"Spremni smo, posljednjih sedmica sam radili veoma naporno, a sve pripreme koje smo odradili sproveli smo na najvećem mogućem nivou. To nam daje dodatno samopouzdanje pred četvrtfinale" poručio je Dušan Matković iz Sidneja.

Koliko nezgodno može da bude to što se odmah igra četvrtfinale Crna Gora je naučila prošle godine kada se Superfinale igralo u Podgorici - "ajkule" su tada na startu poražene od Hrvatske (12:11), pa su do kraja morale da igraju mečeve za plasman.

Na kraju su zauzele dobro 5. mjesto, a da li bi preko Grčke sada mogle i do prvog polufinala u Svjetskom kupu.

"Čeka nas duel sa Grčkom i mislim da je suvišno da govorimo o kakvoj ekipi se radi. Znamo da je u pitanju reprezentcaija koja je već godinama u samom vrhu evropskog i svjetskog vaterpola" dodao je Matković.

"Iskoristio bih priliku da pozovem naše navijače da nas prate na ovom turniru" zaključio je Matković.

Ukoliko slave protiv "helena" vaterpolisti naše zemlje u polufinalu će igrati protiv boljeg iz duela Italija - Gruzija. U ostalim mečevima četvrtfinala sastaju se Australija - Španija i Mađarska - Hrvatske.

"Ajkule" su plasman na završni turnir Svjetskog kupa izborile osvajanjem prvog mjesta na kvalifikacionom turniru održanom na Malti, gdje su bile bolje od Kazahstana, Argentine, Velike Britanije, domaćina, Rumunije, Francuske i Gruzije.

Selektor Savić za završni turnir računa na sljedeće igraače: Darko Đurović, Ilija Radović (golmani) Jovan Vujović, Đuro Radović, Matija Sladović, Aljoša Mačić, Dušan Banićević, Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Miroslav Perković, Vladan Spaić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Danilo Stupar i Strahinja Gojković.

Posljednja dva izdanja Svjetskog kupa osvojila je Španija - prošle godine u Podgorici u finalu je bila bolja od Grčke, dok je u Los Anđelesu 2023. savladala Italiju.