Novak Đoković se tokom perioda u Njujorku slikao i sa nekim fudbalerima koje su mnogi zaboravili, tu su bili i Bobo Vijeri i Rene Igita.
Novak Đoković je u Njujorku i tamo uživa radeći stvari koje nemaju direktne veze sa teniskim terenom. Igra stoni tenis sa Džastinom Biberom, Drejmondom Grinom i Loganom Polom, intervjuiše Lionela Mesija pred finale Svjetskog prvenstva i ne samo to. Stigao je da igra i mali fudbal i da tom prilikom razgovara sa mnogim fudbalskim asovima.
Dvojica od njih su objavila i zajedničku fotografiju sa najboljim svih vremena i pokazali koliko ga cijene. Dva legendarna igrača koja su mnogi zaboravili kada su vidjeli slike. Na njima su Kristijano Vijeri i Rene Igita.
Novak Đoković se slikao sa zaboravljenim fudbalskim asovima: Mnogi ih nisu prepoznali
"Fenomenu, volimo te Novače", napisao je Vijeri uz sliku na kojoj je Đoković držao naočare za sunce na košulji.
Čuveni golman je bio nešto rečitiji i nije skidao osmijeh sa lica.
"Sportista koji je obeležio jednu epohu. Đoković, majstor nad majstorima", napisao je Igita.