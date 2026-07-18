Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković naljutio se na oca Srđana zbog prijedloga koji je čuo.

Izvor: Youtube/Break point/Amazon Prime Video/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i dalje igra na vrhunskom nivou, iako bi mnogi rekli da je ispunio sve ciljeve koje je imao u karijeri. Postao je najuspješniji teniser ikada, ali ga želja za dokazivanjem gura da i protiv dve decenije mlađih protivnika "pokaže zube" i ostvari pobjedu. Bilo je i drugačijih prijedloga - otac Srđan savjetovao ga je da se penzioniše.

Taj prijedlog Novak Đoković nije dobro prihvatio. Pošto i dalje ima veliku želju da se takmiči, Novak Đoković se naljutio na svog oca kada mu je prije dvije godine predložio da se oprosti od aktivnog bavljenja sportom, odmah nakon što je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

"Rekao sam mu ovo prošle godine kada je osvojio Olimpijske igre. Kada je došao kući u Beograd, rekao sam mu: 'Sine, zar već nije dosta? Zar ne treba da objavimo kraj tvoje karijere? Već imaš 37 godina.' A on se naljutio na mene! 'O čemu pričaš? Šta me teraš da radim?' Tako da mu sada više ništa ne govorim, a on će igrati tenis koliko god misli da može i želi da igra", rekao je Srđan Đoković.

Kada će Novak Đoković u penziju?

Već godinama slušamo od Novaka Đokovića da mu je jedan od najvećih ciljeva da nastupi na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Do tada ima još dvije godine tokom kojih bi trebalo da ostane u svjetskom vrhu - što bi sasvim sigurno uspjelo ako bi povećao broj turnira na kojima bi učestvovao ili zadržao praksu da redovno bude u završnici grend slemova.

Ipak, Novak posljednjih godina igra manje nego tokom većeg dijela karijere, a razlog za to su njegova djeca. Kako bi bio dobar suprug i roditelj, Đoković više vremena provodi sa porodicom. Takođe, kada god ima prilike za to, porodica ga prati na najvećim svjetskim turnirima što njemu daje neopisivu snagu i želju da nastavi sa ispisivanjem istorije.

Jasno je svima da se kraj veličanstvene karijere, najveće u teniskoj istoriji, približio. Ipak, nadamo se da će Novak Đoković uspjeti da izdrži i ostvari svoj cilj. Ukoliko se kockice poklope, on bi na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu po posljednji put u karijeri mogao da predstavlja Srbiju - ujedno, i da brani zlatnu medalju iz Pariza. Naravno, neće biti cilj da je osvoji opet jer je već uradio dovoljno.

Šta je Đoković rekao o penziji?

Ovih dana Novak Đoković je u SAD, gdje je između ostalog govorio i o kraju svoje karijere. Dok je sjedio na panelu u društvu slavnog bejzbol igrača Dereka Džetera, velikanke američke košarke Dajane Taurasi, šestostruke olimpijske šampionke bivše američke fudbalerke Aleks Morgan, Đoković je upitan za kraj.

"I dalje osjećam da mogu da se takmičim na najvišem nivou, rezultati su tu", dodao je Novak Đoković, a nakon što je dobio odgovor "Možeš" počela je da aplaudira cijela sala u Njujorku. Bila je to potvrda da niko ne želi odlazak Novaka Đokovića u penziju dok još može da se bori sa mlađim kolegama.

Vidi opis "Sine, zar nije dosta?": Zbog te rečenice se Novak Đoković naljutio na Srđana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ima onih koji se nadaju da će Đoković godinama igrati, ima onih koji se nadaju da će što prije otići u penziju, ali odluka je samo njegova. Svjestan je da više nije sve isto kao prije nekoliko godina, kada je mogao bez problema da stiže do titula na najvećim svetskim turnirima, ali...

"Verujem da mogu da budem aktivan, ali bez sumnje, taj trenutak se bliži", rekao je Đoković i dodao:

"Andre Agasi, jedan od najvećih svih vremena, rekao je u dokumentarcu 'Ne znam kada se bliži kraj Novaku, ali siguran sam da će doći brzo, kada bude došao'. Mislim da je u pravu. I nije da nisam pomišljao na to, jesam. Ne znam da li postoji savršen način da se povučete. Neki to urade na vrhuncu, neki kada ih tijelo izda, neki kada dožive poraze i shvate da ne mogu da nastave dalje... Trenutno sam tu i pokušavam da uživam, a pričaćemo naknadno o tome".

Kad je Đoković htio da napusti tenis?

Mnogi ne znaju da je Nvoak Đoković već planirao da prekine karijeru. Davne 2018. godine bio je blizu odluke da se ne vrati na teniski teren - izmoren teškim periodom u karijeri i povredom lakta zbog koje je morao na operaciju. Vjeru mu je vratio teniski teren na godišnjem odmoru koji je provodio sa porodicom.

"Proces je trajao od kraja 2016, do sredine 2018, imao sam i povredu lakta, pa sam odmarao šest mjeseci i imao sam operaciju. Zbog toga mi se promijenio servis, imao poteškoća, pao sam i među 20 na svijetu, htio sam da ostavim tenis u martu 2018, kad sam izgubio prvo kolo Majamija. Tad sam rekao 'ne mogu ovo, stvarno, moram da se sklonim negdje'", započeo je Đoković u emisiji Slavena Bilića "Neuspjeh prvaka".

Na ljetovanju je posmatrao kako njegova supruga Jelena i sin Stefan igraju tenis. Pokušao je da im se priključi, ali je Jelena to "zabranila" i rekla mu da će on biti na redu kada njih dvoje završe. Novak Đoković je sačekao, a zatim ostao dva sata sam na terenu - i shvatio da mora da se vrati.

"Onda sam otišao sa porodicom kod prijatelja u Dominikanu i tu je bio teniski teren. Oni su igrali, ja nisam želio da se približavam terenu niti bilo šta drugo, da imam kontakt sa tenisom. Onda je moja žena igrala, ja malo malo pa gledam... Ona igra sa sinom. Pitam da li mogu i ja da igram, ona kaže 'ne, prvo Stefan i ja, pa ti na kraju'", prisjetio se Novak i dodao:

"Na kraju, sam ušao i igrao, oni su poslije toga otišli, a ja sam ostao sa korpom, bos u kupaćem i krenem da serviram, jedna, druga, peta i ostanem dva sata.I vrati se polako, onda sa Top 20 do kraja godine do prvog mjesta, to je bio najveći povratak ikada. Svaka faza ima svoje zašto, samo treba da daš priliku i životu da ti uredi stvari, jer ponekad je bolje pustiti, pa onda dobiti".