Dedić je do trijumfa stigao nakon dvije serije skokova, završivši takmičenje sa pola boda prednosti u odnosu na crnogorskog predstavnika i prošlogodišnjeg pobjednika Evalda Krnića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Takmičar iz Bosne i Hercegovine Vedad Dedić pobjednik je ovogodišnje manifestacije „Skokovi u vodu sa Vezirovog mosta“, održane u Podgorici, prenosi RTCG.

Dedić je do trijumfa stigao nakon dvije serije skokova, završivši takmičenje sa pola boda prednosti u odnosu na crnogorskog predstavnika i prošlogodišnjeg pobjednika Evalda Krnića.

Na manifestaciji je nastupilo pet skakača iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, dok je u okviru Omladinskog kupa prvo mjesto osvojio David Mojsilović.

Manifestaciju je otvorio sekretar za sport Glavnog grada Darko Nikčević, koji je istakao značaj očuvanja tradicije i sportskog nasljeđa.

"Postoje događaji koji traju dugo, ali postoje i oni koji postanu dio identiteta jednog grada. Skokovi sa Vezirovog mosta upravo su jedna od takvih manifestacija. Decenijama okupljaju građane različitih generacija, spajaju tradiciju, sport i hrabrost i podsjećaju nas da se najveće vrijednosti najbolje čuvaju onda kada ih njegujemo i prenosimo budućim generacijama", kazao je Nikčević.

Dodao je da je obnova ove manifestacije mnogo više od vraćanja jednog sportskog događaja u kalendar.

"Time nijesmo obnovili samo jedno takmičenje, već i dio sportskog identiteta našeg grada. Danas, drugu godinu zaredom, nastavljamo tim putem, sa jasnim ciljem da Skokovi sa Vezirovog mosta iz godine u godinu budu kvalitetniji, sadržajniji i međunarodno prepoznatljiviji", poručio je Nikčević.

Govoreći o Evaldu Krniću, naglasio je njegov doprinos razvoju ovog sporta i organizaciji manifestacije, piše RTCG.

"Njegovo ime odavno je sinonim za ovaj sport u Crnoj Gori, ali njegova uloga nije važna samo zbog sportskih uspjeha. Kao jedan od ključnih ljudi u organizaciji, svojim iskustvom, znanjem i ogromnim ličnim angažovanjem dao je nemjerljiv doprinos da ova manifestacija bude organizovana na najvišem nivou", kazao je Nikčević.

Poseban dio programa obilježio je revijalni nastup jednog od najpoznatijih svjetskih skakača, Kolumbijca Orlanda Dukea. Uz podršku kompanije Red Bull, višestruki svjetski prvak i pionir savremenog cliff divinga predstavio se publici atraktivnim skokovima.