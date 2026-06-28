Ljubitelji adrenalina, sporta i ljetnjih druženja i ove godine imaće priliku da uživaju u Omladinskom kupu tradicionalnih skokova, .

Izvor: MONDO/Anja Bajčetić

Manifestacija okuplja mlade skakače koji čuvaju višedecenijsku tradiciju skokova u vodu na prirodnim kupalištima Podgorice, promovišući hrabrost, sportski duh i zdrav način života. Na takmičenju će nastupiti 12 mladih skakača, koji će svoje umijeće pokazati skokovima sa visine od 10 metara.

Posebnu čar događaju daje činjenica da će, prije zvaničnog takmičarskog dijela, svi posjetioci koji žele da osjete nalet adrenalina imati priliku da i sami rekreativno skoče u vodu i postanu dio ove jedinstvene priče.

Takmičenje će biti održano na tri atraktivne lokacije:

28. juna u 15 časova – Plaža Vodopadi, Cijevna

12. jula u 15 časova – Plaža Amnija, Bioče

18. jula u 17 časova – Kućice, Vezirov most

Omladinski kup tradicionalnih skokova iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i posjetilaca, potvrđujući da tradicija, zajedništvo i ljubav prema sportu i dalje žive na obalama podgoričkih rijeka. Organizatori pozivaju sve građane da podrže mlade skakače i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ispunjenoj adrenalinom, navijanjem i ljetnim duhom.