Novak Đoković je bio među prisutnima kada su se stvari otele kontroli i kada je Tom Brejdi ošamario Logana Pola.

Izvor: X/Fanatics/Printscreen

Svašta je Novak Đoković vidio na „Fanatiks festu“ u Njujorku. Razgovarao je sa Lionelom Mesijem, čuo nevjerovatne aplauze i skandiranja za jednog od najboljih fudbalera svih vremena, fotografisao se sa brojnim sportskim, filmskim i muzičkim zvijezdama, ali je prisustvovao i jednom incidentu.

Nekadašnji kvoterbek Nju Ingland Petriotsa Tom Brejdi i influenser, bokser i kečer Logan Pol ušli su u fizički sukob. Njih dvojica su već duže vrijeme u zategnutim odnosima, a sada su prvo razmijenili verbalne provokacije, prije nego što je došlo do naguravanja i udarca.

Na kraju je dvojicu aktera razdvajao NBA superstar Karl-Entoni Tauns. Pogledajte trenutak koji je privukao veliku pažnju na „Fanatiks festu“.

Round 100 of this never ending beef at Fanatics Festpic.twitter.com/w7N6WwHnCz — Fanatics (@Fanatics)July 17, 2026

Odmah su krenule priče o tome da li je ovo zaista bio sukob ili je isceniran kao dio promocije samog događaja. Svađa Pola i Brejdija počela je na prethodnom „Fanatiks festu“, a navodno je sada Pol vikao Brejdiju: „Hej, dovedi svog momka. Odvedi ga, da ga ne povrijedim“, šta god to značilo. Na kraju se Pol oglasio na društvenim mrežama.

„Ovo se desilo jer sam ga zadirkivao pošto sam ga pobijedio u 'fleg fudbalu' (verzija američkog fudbala, prim. aut.), a on je pokušao da me udari? Užasna poruka za djecu. Aura – 100. Blokirao sam ga i to sa pokidanim tricepsom“, napisao je Pol.

Šta se zapravo dogodilo?

Sve je počelo kada je Logan Pol pred Tomom Brejdijem počeo da govori da je jednako dobar sportista kao bilo ko iz svijeta američkog fudbala. To se nije dopalo Brejdiju, pa je uslijedila rasprava koja se od tada nastavila.

Brejdi se navodno smijao pokušajima Logana Pola da dokaže svoje sportske sposobnosti, a tokom meča fleg fudbala čak ga je, prema navodima, namjerno pogodio loptom.