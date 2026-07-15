Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je prošao jako težak period tokom 2017. i 2018. godine kada je čak planirao da napusti tenis.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dokumentarac o najboljem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću izlazi 20. avgusta i to je najvjerovatnije najava kraja karijere. Postojao je plan da životna priča sada 24-ostrukog grend slem šampiona bude ekranizovana još 2017. godine, ali sve je stopirano.

Đoković je prije skoro deceniju otkazao snimanje dokumentarca za platformu "Amazon Prime" jer je želio da se vrati pobjeđivanju nakon jako teškog perioda koji je bio uslovljen povredom lakta.

Srpski as je osvojio Rolan Garos 2016. godine i tako postao prvi čovjek od Roda Lejvera 1969. godine koji je osvojio sva četiri grend slema, bio je to veliki trenutak za svjetski sport i idealan za snimanje dokumentarca, ali Novaku je bio potreban "reset".

Novak je napravio dužu pauzu nakon operacije lakta, ispao je iz top 10 i morao je da krene od nule. Polako je mijenjao ljude oko sebe, vraćao vjeru u udarce i potpuno promijenio mentalitet, stoga će ovaj dokumentarac imati mnogo toga više da prikaže i sa pravom nosi naziv "Novak Djokovic: The Wolf in Winter".

U dokumentarcu će se pojaviti i govoriti ličnosti poput Rafaela Nadala, Andrea Agasija, Pita Samprasa i Borisa Bekera, a njegova supruga Jelena je jednom prilikom otkrila kako je 2018. godine zamalo odustao od tenisa.

"Rekao je da odustaje"

Bilo je to nakon najteže odluke u karijeri Novaka Đokovića da operiše lakat koji ga je mjesecima mučio. Na taj korak se odlučio u februaru 2017. godine, a 2018. je bila najteža u njegovoj karijeri.

"Rekao mi je: 'Prekidam. Izgubio sam u Majamiju, to je bio težak udarac'. Okupio je sve nas i poručio 'Drugari, završio sam'. Bila sam zbunjena, a onda je Novak rekao Eduardu (Artaldi) da priča sa sponzorima i prenese im da prestaje na šest mjeseci, godinu, možda i zauvijek", rekla je Jelena u razgovoru sa Grejemom Besindžerom.

"Plakali smo i svi su mu govorili 'Šta radiš? Nije sada vrijeme', da ne smije da odustane... Onda smo otišli na odmor, htio je da se izoluje od tenisa i kada je to, onda ne želi ni da ga gleda. A ja volim tenis, vodila sam djecu da igram s njima, a onda se Novak pojavio četvrtog dana. Vidio me je kako igram protiv stare mašine za tenis, Stefan se pored takođe igrao... Za njega tenis nije više bio zabavan, htio je da uživa bez priitiska".

Podsjetila je kako se pojavio na terenu dok je igrala tenis sa djecom. "Došao je bez patika, majice, samo u šortsu i rekao 'Mogu li da dobijem reket', na šta sam mu odgovorila 'Ne, ti si napustio tenis. Napusti teren, ovo je naše vrijeme'. Šalili smo se malo, a Stefan mu je govorio 'Tata, možeš sada ti'. Uzeo je reket i loptice, servirao nekoliko puta i rekao 'Hm, ne osjećam se loše'. Pitala sam ga da li možemo zajedno da igramo i uradili smo to. Posljednjeg dana odmora uzeo je adekvatnu majicu za trening i patike i rekao mi 'Pozvaću Marijana (Vajda) i pitaću ga da se vrati i bude mi opet trener. Odgovorila sam 'Kako to misliš?', uz osmijeh... Ostalo je istorija", ispričala je Jelena.

Kako je izgledao povratak? "To je bila ona godina kada je žurio da se vrati tenisu poslije operacije. Tih 10 dana se osjećao kao da neće više igrati tenis. Nije imao dobre rezultate, žarko ih je želio i bio je nestrpljiv. Mnogi su mu govorili da uspori, a onda je počeo da bude. Iako djeluje da nije neki gubitnik, ipak jeste. Oporavlja se kao feniks, nalazi motivaciju i ponovo sve počinje da gradi", zaključila je.