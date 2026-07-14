Kejt Midlton objavila je fotografije sa ovogodišnjeg Vimbldona na kojima su slike sa finalistima, ali na njima nema Saše Zvereva.

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Kejt Midlton je predala pehare u obje konkurencije na Vimbldonu. Prvo u ženskoj u subotu kada je uručila trofeje pobjednici Lindi Noskovoj i finalistkinji Karolini Muhovoj. Dan kasnije je isto učinila u muškom singlu kada je trofeje dala Janiku Sineru i Saši Zverevu. Ali, tu se krije i jedan detalj koji je privukao ogromnu pažnju.

Princeza od Velsa je objavila najzanimljivije fotografije sa trećeg grend slema sezone na zvaničnom Instagram nalogu. Na osam fotografija nalaze se skoro svi. Ono što je primjetno jeste da nigde nema slike sa Sašom.

Na prvim slikama je ona sa porodicom, Princom Vilijamom i djecom Džordžom i Šarlot, pa onda slika gdje uručuje pobjedničke pehare Noskovoj i Sineru. Naredna slika je momenat dodjele utješnog trofeja Muhovoj i onda slijedi nova fotografija sa Janikom, pa slika kraljevske lože sa djecom i Vilijamom i na kraju pozdravi sa skupljačima loptica.

Dakle, ni na jednoj od njih se ne nalazi njemački teniser i taj detalj je pokrenuo razne spekulacije. Zašto nema samo Zvereva? Navodno je mogući razlog zaštita imidža i izbjegavanje neprijatnih komentara. Poznato je da je Sašu bivša djevojka optužila za nasilje i da je zbog toga bio i na suđenju...