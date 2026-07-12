Španac Karlos Alkaraz propustio je Rolan Garos i Vimbldon i neće žuriti sa povratkom na teren.

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Bivši britanski teniser Greg Rusedski smatra da Karlos Alkaraz najvjerovatnije neće biti spreman za nastup na US Openu zbog povrede zgloba.

Prema njegovim riječima, snimci Alkarazovih treninga pokazuju da se španski teniser još nije oporavio i da prilikom servisa štedi povrijeđenu desnu ruku.

„Na osnovu onoga što sam vidio, bio bih veoma iznenađen da Karlos igra na US Openu. Servis mu nije prirodan, udarci nemaju potrebnu snagu i djeluje da oporavak nije onoliko odmakao koliko se očekivalo“, rekao je Rusedski.

Istakao je da Alkaraz ne bi trebalo da žuri s povratkom na teren, već da mu zdravlje mora biti prioritet.

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„Ako mu je potrebna dodatna pauza da se zglob potpuno oporavi, to je mnogo bolje nego da rizikuje prerani povratak i pogorša povredu“, poručio je.

Alkaraz je zbog pauze izgubio veliki broj ATP bodova, ali Rusedski smatra da je najvažnije da se vrati potpuno spreman.

„Potreban nam je Karlos. On je jedna od najvećih zvijezda svjetskog tenisa i treba da uzme onoliko vremena koliko mu je potrebno da se u potpunosti oporavi“, zaključio je Rusedski.