Mladi vaterpolista nagrađen za sjajne partije u Portugalu, gdje je Crna Gora zauzela četvrto mjesto.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Crnogorski vaterpolista Andrej Durutović izabran je u idealni tim Svjetskog prvenstva za juniore, koje je održano u portugalskom Rio Majoru.

Durutović je priznanje zaslužio odličnim igrama tokom cijelog turnira i našao se među sedam najboljih igrača šampionata.

Za najboljeg igrača prvenstva proglašen je američki centar Tajler Anderson, dok je najbolji golman Hrvat Nikola Batoš. Titulu najboljeg strijelca osvojio je Grk Ilijas Angelopulos sa 35 golova.

Crnogorski juniori završili su prvenstvo na četvrtom mjestu, nakon što su u grupnoj fazi savladali Hrvatsku, Srbiju i Mađarsku, a potom u četvrtfinalu bili bolji od Grčke. U polufinalu su poraženi od Sjedinjenih Američkih Država, dok su u meču za bronzu izgubili od Španije. Zanimljivo je da su "ajkulice" u prvom kolu nanijele jedini poraz kasnijem svjetskom šampionu – Hrvatskoj.

Ovo priznanje predstavlja nastavak uspona mladog crnogorskog vaterpoliste, o kojem je naš portal pisao još 2024. godine.





Tada je Andrej Durutović, kao kapiten kadetske reprezentacije Crne Gore, iza sebe već imao srebrnu medalju sa Evropskog prvenstva u Podgorici, kao i priznanje za najboljeg igrača Uskršnjeg turnira u Napulju, gdje mu je nagradu uručio selektor italijanske reprezentacije Alesandro Kampanja.

Durutović je vaterpolo počeo u podgoričkom klubu Aquatic Verde, a od septembra 2023. godine član je VK Jadran iz Herceg Novog.