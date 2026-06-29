Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu u drugoj prijateljskoj utakmici protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, slavivši rezultatom 18:17.

Izvor: MN Press

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, naši vaterpolisti prelomili su meč odličnom igrom u trećoj četvrtini, koju su dobili 8:5, a stečenu prednost sačuvali do kraja susreta, pišu Vijesti.

Po četvrtinama je bilo 4:5, 3:2, 8:5 i 3:5.

Najefikasniji u redovima "Ajkula" bio je Aleksa Ukropina sa pet golova, Strahinja Gojković postigao je četiri, dva gola Matija Sladović, dok su se po jednom u strijelce upisali Jovan Vujović, Đuro Radović, Balša Vučković, Tim Perov, Danilo Stupar, Miroslav Perković i Vasilije Radović, prenose Vijesti.

Ovo je bila druga od tri prijateljske utakmice koje će crnogorska reprezentacija odigrati sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u okviru priprema za finalni turnir Svjetskog kupa. Posljednji međusobni duel na programu je 2. jula u 4 sata po crnogorskom vremenu.



