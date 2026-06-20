Vozač Trekhausa Ai Ogura startovaće sa pol pozicije u predstojećoj trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Češke, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.
Ogura je bio najbrži rezultatom 1:51,139 minuta. Sa drugog mjesta krenuće vozač Vozač VR46 Fabio di Đanantonio, koji je bio sporiji za 0,211 sekundi.
Vozač Dukatija Frančesko Banjaja bio je treći u kvalifikacijama sa 0,244 sekundi zaostatka.
Oguri pol pozicija u Moto GP trci za Veliku nagradu Češke
Mark Markez, Moto GP
Vodeći u generalnom plasmanu Marko Beceki iz Aprilije bio je četvrti, a peto mjesto je zauzeo Mark Markes iz Dukatija.
Trka za Veliku nagradu Češke na programu je u nedjelju od 14 časova.