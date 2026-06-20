Vozač Trekhausa Ai Ogura startovaće sa pol pozicije u predstojećoj trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Češke, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Izvor: Pavlíček Luboš / ČTK / Profimedia

Ogura je bio najbrži rezultatom 1:51,139 minuta. Sa drugog mjesta krenuće vozač Vozač VR46 Fabio di Đanantonio, koji je bio sporiji za 0,211 sekundi.

Vozač Dukatija Frančesko Banjaja bio je treći u kvalifikacijama sa 0,244 sekundi zaostatka.

Vidi opis Oguri pol pozicija u Moto GP trci za Veliku nagradu Češke Mark Markez, Moto GP Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printscreen / reddit Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Costanza Benvenuti - LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Robert Backman / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ANDREAS SOLARO / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Vodeći u generalnom plasmanu Marko Beceki iz Aprilije bio je četvrti, a peto mjesto je zauzeo Mark Markes iz Dukatija.

Trka za Veliku nagradu Češke na programu je u nedjelju od 14 časova.