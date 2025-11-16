Novak Đoković pokušaće da osvoji rekordnu 25. titulu na Australijan Openu.

Iako je Novak Đoković odustao od Završnog turnira, srpskom asu su stigle dobre vijesti iz Torina. Dvojica najboljih tenisera svijeta Karlos Alkaraz i Janik Siner igraće u finalu, a na putu do 16. međusobnog okršaja su savladali sve rivale. To ide u prilog najboljem teniseru u istoriji koji će godinu završiti kao četvrti teniser svijeta.

Zašto je to bitno? To mu znači pred pohod na 25. grend slem na Australijan Openu gdje neće morati da igra protiv Alkaraza ili Sinera makar do polufinala. Da su kojim slučajem Aleks De Minor i Feliks Ože-Alijasim uspjeli da stignu do finala, prestigli bi Novaka, ali na njegovu sreću nije bilo iznenađenja.

Srbin je ovim ostvario još jedan nestvaran rekord - postao je igrač sa najviše nedjelja provedenih u Top 4 ATP liste - 808. Naravno, i dalje je rekord svih rekorda u njegovom vlasništvu - 428 nedjelja na čelu teniskog karavana.

Šta je Đokovićev plan?

Srpski as je osvojio 101. titulu u karijeri i još uvijek nema govora o penziji. Utisak je da je našao mirnu luku u Atini i da će nastaviti da igra tenis dokle god uživa na terenu. Očekuje se da uskoro počne pripreme za Australijan Open, vidjećemo da li će odigrati neki pripremni turnir, ali zacrtani raspored kod Novaka više ne postoji. Jedni smatraju da je njegova grend slem karijera gotova, da će se preseliti na manje turnire, dok Đoković i dalje ne otkriva svoje planove. Čini se da mu rekordi više nisu motivacija, već vidi neki viši smisao u svom daljem bavljenju tenisom.