Iako su se pojavile informacije da je Šumaheru bolje i da je viđen na vjenčanju svoje kćerke Đine, poznati neurohirurg ističe da tako nešto nije moguće.

Izvor: Profiemdia

Mihael Šumaher u javnosti nije viđen još od kraja decembra 2013. godine. Tada je, nažalost, doživio jezivu nesreću tokom skijanja u francuskim Aplima, a odluka porodice da o njemu daje šture i malobrojne informacije, kao i da ne dozvoli da ga iko sem najbližih prijatelja vidi i govori o njemu, i te kako intrigira javnost.

Njegovo zdravstveno stanje je i dalje misterija, pojavljuju se različiti i neprovjereni detalji koji služe samo da "zagolicaju" maštu onim najnestrpljivijima, a to je posebno slučaj od kada se pojavila informacija da je bio na svadbi svoje kćerke Đine. Niko od gostiju to zvanično nije ni potvrdio, samo se spekuliše da su bili zabranjeni i telefoni, a da je Šumi bio među zvanicama i da mu je to bio prvi izlazak u javnost posle više od decenije.

Međutim, doktor Jusi Posti, inače specijalista neurohirurgije u Finskoj, jedan od najvećih stručnjaka u svojoj oblasti, i te kako je skeptičan da je to tačno. Na spekulacije da je Šumaher bio u stanju da bude na svadbi, izražava neslaganje i ističe da je malo vjerovatno da se tako nešto dogodilo.

"Sve ukazuje na to da se ne osjeća dobro. Pacijenti koji leže u krevetu većinom postanu toliko slabi i nepokretni da ih više nije moguće izvući iz kreveta nakon toliko godina", rekao je doktor Posti i dodao: "To sugeriše da je vjerovatno u istom stanju tokom poslednje decenije. Sumnjam da se išta iznenada promijenilo u ovoj fazi. Pacijenti se oporavljaju koliko mogu do dvije godine, a onda se obično utvrđuje nivo oporavka".

"U suštini, ove vrste pacijenata su u najboljem slučaju vrlo eksperimentalni modeli", zaključio je Posti koji je nažalost ovakvim pesimističkim prognozama razočarao navijače Šumahera.

Kako je, zaista, Mihael Šumaher?

Odgovor na ovo pitanje o slavnom vozaču Formule 1 malo ko zna, a još manje je onih koji govore na tu temu. Jedan od rijetkih je Žan Tod, njegov veliki prijatelj iz Ferarija koji ga povremeno posjeti u vili u Švajcarskoj.

"Mihael je prijatelj, smatram ga dijelom porodice. Redovno ga posjećujem", kratko je nedavno kazao Žan Tod, a na pitanje o njegovom zdravstvenom stanju bio je prilično zaključan i znao je kako da diplomatski da odgovori: "To je njegova privatna stvar. Jedino što ću reći jest da mu se divim, kao i njegovoj porodici. Moramo da poštujemo njegovu privatnost", naglasio je on i tako spriječio navijače da nešto novo saznaju.

"Mihael je tu, tako da mi ne nedostaje... Ali, to više onaj isti Mihael na koga smo navikli. Drugačiji je, ali o njemu divno brinu njegova supruga i djeca. Oni ga štite. Njegov život je sada drugačiji, ali imam tu privilegiju da dijelim trenutke sa njim. Na tu temu nema ništa više da se kaže. Nažalost, to mu se desilo prije 10 godina i to više nije onaj Mihael koga smo znali iz Formule 1".

Šumijev kolega jedini "odvezao" jezik

Britanski vozač Džoni Herbert, inače Šumaherov bivši kolega iz Benetona, jedan je od rijetkih koji je javno podijelio informacije koje nam govore da je Šumaher bolje. To je u suprotnosti sa svim ostalim što čujemo sa strane... "Povremeno čujem neke stvari... Recimo, od nekih ljudi iz Formule 1 sam čuo da Šumaher sjedi za trpezarijskim stolom tokom večere, ali ne znam da li je istina, mogu da čitam samo između redova", rekao je Herbert.

"Svi bi voljeli da znaju šta se dešava, posebno ako stvari idu pozitivnim tokom. Ali, zato što nemamo nikakve informacije, možemo samo da pretpostavimo da još nema znaka da je potpuni oporavak moguć", dodao je Herbert.

Inače, Šumaher već godinama sa porodicom živi u vili kraj Ženevskog jezera, a tu su i skupo plaćeni bolničari koji brinu o njemu, ali su potpisali ugovore po kojima ne smiju ništa da kažu medijima: "Po mom mišljenju, a to moram da kažem, to što ništa nismo čuli o Šumaheru od njegove porodice mi govori da je nažalost situacija slična kao odmah posle nesreće. Djeluje da nije mnogo napredovao od tada, tako da pretpostavljam da čekaju da naučnici smisle nešto što će vratiti Mihaela koga smo poznavali i koga su navijači gledali na stazi", kazao je uz zebnju Herbert.