Mihael Šumaher će drugi put u jako kratkom vremenskom periodu da se pojavi u javnosti.

Izvor: Instagram/lailahasanovic

Svi svjetski mediji prenijeli su vijest da je Mihael Šumaher viđen u javnosti kada se njegova ćerka Đina venčala, a sada dolaze vijesti da bi uskoro i drugi put najbolji vozač Formule 1 ikad mogao da izađe među zvanice. Razlog je skoro isti, samo je sada u pitanju brak njegovog sina Mika!

Mik Šumaher je takođe vozač, ima 25 godina i debi u Formuli 1 je imao kao test vozač Hasa u 2020. Zapravo je vozio za Has naredne 20221. i 2022. godine, a onda je bio rezervni vozač za Ferari, Meklaren i Mercedes, a i ove godine je na listi kao rezerva Mercedesa.

On se nedavno vjerio sa svojom djevojkom Lailom Hasanović i sada se očekuje da se vjenčanje desi vrlo uskoro. Ukoliko to bude slučaj 55-godišnji Mihael Šumaher će opet biti prisutan, ali to naravno znači takođe i da neće biti nikakve mogućnosti da mediji budu na vjenčanju, a na ulazu na slavlje će se oduzimati telefoni, kamere, aparati...

KO JE MLADA?

Mik Šumaher je od prošle godine u vezi sa lijepom Lailom Hasanović, a kao što joj i ime kaže ona dolazi sa ovih prostora. Roditelji lijepe Laile su iz Srebrenice, ali su se jako davno preselili u Dansku gdje se ona rodila. Prije pet godine se probila kada se našla u finalu izbora za Mis svijeta u toj nordijskoj državi i od tada gradi manekensku karijeru. Ima 340.000 pratilaca na instagramu i jako često izbacuje fotografije zajedno sa Mikom. Već neko vrijeme su u dugoj i srećnoj vezi, a sada je očigledno vrijeme i za brak.

Što se samog Mihaela Šumahera tiče niko nije siguran u kakvom je on stanju. Sada je nekada najbržem vozaču na svijetu 55 godina, ali od grozne nesreće na skijanju 2013. godine u francuskim Alpima niko osim najbliže porodice i nekoliko prijatelja ga nije vidio i ne zna kako on sada izgleda, kako komunicira...