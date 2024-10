Mihaela Šumahera može da vidi samo jedan bivši kolega, a teško da biste pogodili koji.

Mnogo se priča o Mihaelu Šumaheru prethodnih dana. Nakon što smo pratili dramu oko njegovog brata Ralfa koji je objavio da je gej i zbog toga naljutio bivšu suprugu, ponovo se o porodici Šumaher pričalo zbog vjenčanja Mihaelove ćerke. Navodno se Mihael pojavio na vjenčanju Đine Šumaher i odabrani gosti su mogli da vide u kakvom je stanju bio, a sada su engleski mediji otkrili da samo jedan vozač iz Formule 1 ima dozvolu da ga posjećuje!

Otkako je najbolji vozač u istoriji doživio nezgodu na skijanju 2013. godine na Alpima u Francuskoj jako mali broj ljudi ima pristup njemu i može da ga vidi i provede vrijeme sa Šumaherom. Zdravstveno stanje sada 55-godišnjeg bivšeg F1 vozača se krije pod najvećim velom tajne, a supruga Korina pažljivo bira ko može da ga vidi.

Sada se navodi da je porodica samo jednom bivšem kolegi dozvoljeno da ga posjećuje kada god želi, a to je Felipe Masa. Ovaj 43-godišnji Brazilac je u karijeri vozio za Zauber, Ferari i Vilijams, a u karijeri ima 11 pobjeda i 41 podijum. On je 20006. godine iz Zaubera kao mlada nada došao da bude partner Šumaheru i trebalo je da ostane samo jednu sezonu, ali pošto je Šumaher nakon te godine otišao iz tima ostao je u italijanskoj ekipi sve do 2013. godne.

Iako su vozili zajedno samo godinu dana očigledno da su stvorili posebnu vezu, a iz Ferarija osim Mase samo još nekadašnji gazda Skuderije Žan Tod može da ga viđa. Imali su mnogo problema nedavno i sa ucjenama jer je navodno jedna grupa hakera otela podatke o Šumiju sa hard diskova, ali to se završilo samo sudskom tužbom.