Podgrijavaju se spekulacije da bi Mihael Šumaher ovog ljeta mogao da bude viđen u javnosti i to na Majorki.

Slavnog šampiona Formule 1 Mihaela Šumahera niko nije vidio u javnosti više od deset godina, odnosno od kada je 29. decembra 2019. godine doživio strašnu nesreću na skijanju na Alpima, a pošto porodica ne dozvoljava nikome da mu priđe, zabrana važi čak i za neke prijatelje, postavlja se pitanje da li će se ikad više pojaviti na nekom događaju.

Dok se spekuliše o njegovom zdravstvenom stanju, stižu i spekulacije o tome da se približava trenutak kada će Šumaher biti viđen u javnosti. Kako piše "Bild", ovog ljeta bi Šumaherova djeca - sin Mik i kćerka Đina - mogli da uplove u bračne vode, pa se zbog toga može čuti da bi to bila idealna prilika da se pojavi i veliki Mihael. Naravno, ništa još nije zvanično potvrđeno, pošto se čak i pripreme za svadbu i datum čuvaju u strogoj tajnosti ove porodice.

Đina-Marija Šumaher trebalo bi da se uda za svog izabranika Jana Betkea i tako je veliko slavlje planirano na Majorki, gdje inače porodica Šumaher ima vilu već šest godina. Pričalo se da bi Šumaheri mogli da prodaju vilu na ovom španskom ostrvu kako bi nastavili da finansiraju oporavak Mihaela, međutim to se nije dogodilo, nego je navodno procurila informacija da su ga čak iz vile u Švajcarskoj prebacili na ovo špansko ostrvo gdje ima sve uslove za oporavak. S obzirom na to da porodica krije apsolutno sve o Mihaelu, niko nije ni skroz siguran gdje se sada nalazi, ali nemački mediji vjeruju da bi mogao da bude viđen na vjenčanju.

Što se tiče njegovog sina Mika, inače nekadašnjeg vozača Hasa i trenutnog "test" vozača Mercedesa, već neko vrijeme je pred brakom sa manekenkom Lajlom, inače poreklom iz Srebrenice. Njih dvoje su vjereni i zato je "Bild" sabrao dva i dva, uvidjevši da bi istovremeno Šumaherova djeca mogla da organizuju zajedničku svadbu na Majorki.

Prethodno je italijanski "Korijere delo Sport" pisao da je Mihael Šumaher u pomenutoj vili na Majorki i da praktično neće biti potrebno nigdje da ga sele, pošto će gosti doći k njemu i u tu će biti održana ceremonija. Naravno, uz nikad veće obezbjeđenje kako bi sve proteklo u najboljem redu i da bi slavni vozač Formule 1 bio zaštićen, prije svega od neželjenih gostiju koji godinama pokušavaju da ga fotografišu i ne libe se ni da ucjenjuju porodicu.

Podsjetimo, Mihael Šumaher ima još razloga za zadovoljstvo jer je nedavno i njegov rođeni brat Ralf Šumaher saopštio javno da je gej, pokazavši dečka koga je krio od javnosti godinama. Istakao je da je konačno srećan i da ne mora više da se krije, a znamo da je prethodno bio u braku sa Korom Šumaher, još jednom njemačkom manekenkom.

KAKO JE DANAS MIHAEL ŠUMAHER?

Odgovor na ovo pitanje, zna vrlo mali krug ljudi, pošto supruga Korina i ostatak porodice vode brigu o tome da ništa ne iscuri u javnost. Zato se i plaše ucjenjivača... Tako su i oni koji su posjetili Mihaela u vili u Švajcarskoj malobrojni, pa tek povremeno kažu po koju riječ o njegovom stanju, čisto da zadovolje očekivanu znatiželju javnosti.

"Mihael je prijatelj, smatram ga dijelom porodice. Redovno ga posjećujem", kratko je kazao 77-godišnji Žan Tod, a na pitanje o njegovom zdravstvenom stanju bio je prilično zaključan i znao je kako da diplomatski da odgovori: "To je njegova privatna stvar. Jedino što ću reći jest da mu se divim, kao i njegovoj porodici. Moramo da poštujemo njegovu privatnost", naglasio je on i tako spriječio navijače da nešto novo saznaju.

"Mihael je tu, tako da mi ne nedostaje... Ali, to više onaj isti Mihael na koga smo navikli. Drugačiji je, ali o njemu divno brinu njegova supruga i djeca. Oni ga štite". Njegov život je sada drugačiji, ali imam tu privilegiju da delim trenutke sa njim. Na tu temu nema ništa više da se kaže. Nažalost, to mu se desilo prije 10 godina i to više nije onaj Mihael koga smo znali iz Formule 1".

KO JE ŠUMAHEROVA KĆERKA ĐINA?

Đina-Marija Šumaher je inače rođena 1997. godine i amaterski se bavi jahanjem konja. Obožava ih i često dijeli snimke na kojima se vidi da uživa u vestern jahanju, kao i u surfovanju i druženju sa životinjama. Postala je iskusna džokejka, zahvaljujući zaljubljenosti u ekstremne sportove i avanture, što je verovatno naslijedila od oca. Talenat je potvrdila i zlatnom medaljom na FEI Svjetskom prvenstvu u Švajcarskoj 2017. godine. Jednu sezonu se bavila čak i kartingom, ali ipak nije ostala u tom svijetu. Đina Šumaher sada ima 27 godina i živi sa godinu dana starijim vjerenikom u Švajcarskoj, koji je uvijek bodri na takmičenjima. Takođe, i on se bavi jahanjem, a njihova romansa zvanično traje već šest godina.