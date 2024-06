Endi Marej broji poslednje mjesece karijere. Sada je samo pitanje da li će odigrati još jedan ili dva turnira.

Izvor: Valentina Claret / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji najbolji teniser svijeta Endi Marej će vjerovatno propustiti Vimbldon! On je izašao u javnost i istakao da će do poslednjeg trenutka čekati sa odlukom da li da nastupi na najpoznatijem grend slemu zbog problema sa povredom. Dvostruki šampion Vimbldona i trostruki osvajač grend slema ima komplikacije sa cistom na kičmi.

Od ranije se zna da Marej želi da se povuče posle Vimbldona i Olimpijskih igara, ali je istakao da bi možda odložio oproštaj ukoliko se ne oporavi na vrijeme za ova dva turnira.

"Rekao bih da je vjerovatnije da neću igrati u singlu, ali takođe j***no sam u rehabilitaciji 24/7 kako bih dao sebi šansu da opet igram ovdje. Očigledno da je prošla nedelja bila jako teška i mnogo toga se desilo sa mojim planovima da završim karijeru na Olimpijskim igrama", rekao je Škot koji je operisan u subotu.

Škot koji je najbolji britanski teniser svih vremena sada ističe da je prvobitno mislio da od Olimpijskih igara i Vimbldona nema ništa, ali da sada ipak gaji nade da može da se vrati na teren za nekoliko dana. "Ako ne postoji šansa da igram Vimbldom, što sam mislio da je slučaj prije nedelju dana kada sam se konsultovao sa timom i kada su mi rekli da moram da se oporavljam šest do 12 nedelja, ne bih sjedio ovdje i čekao do poslednjem momenta da se povučem iz žreba. Radim sve što mogu da bih igrao. Treniram na terenu, radim rehabilitacije i pokušavam da ubrzam proces kako bi sebi dao šansu da igram. Nije sigurno da li ću stoprocentno biti spreman da igram ili ću biti spreman nula odsto. Takva je situacija", rekao je on.

Izvor: Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Osvajač Vimbldona iz 2013. i 2016. godine će ukoliko se ne spremi za singl uraditi sve da zaigra u dublu. Mnogo će mu značiti tih nekoliko dana razlike. "Možda mi ego ne dozvoljava da zapravo osjetim u kakvom sam stanju, možda osjećam da zaslužujem priliku da se borim do poslednjeg momenta. Ako bih igrao u ponedeljak možda bi mi u nedelju rekli da li mogu da igram. Tako da ću odluku da li ću igrati u singlu donijeti u nedelju ili tako nešto. Ali napredujem, bio sam na terenu juče i uspijevam da se krećem mnogo više. Nisam siguran da ću znati da li imam šanse u narednih 48 ili 72 sata. Ako ne mogu da igram singl onda ću čekati da počne dubl, jer tih dodatnih 72 ili 96 sati prave ogromnu razliku. Komplikovano je jer želim još jednom da igram na Vimbldonu", iskren je Marej.

Posle mnogo godina na turu on ne želi da tek tako završi karijeru. Hoće da to bude na bitnom turniru i prije svega na način koji će biti mnogo više takmičarski od njegovog poslednjeg meča koji je na Kvinsu predao meč Džordanu Tompsonu posle 4:1 u prvom setu. "Sve diskusije i razgovori koje sam imao sa mojim timom govore da neću igrati nakon ljeta. Narvno razgovorao sam sa porodicom i rezervisali smo porodični odmor nakon Olimpijskih igara. Ne planiram da idem u Njujork, ali takođe ne želim da se ispostavi da sam poslednji put igrao tenis na Kvinsu. Ipak znam da ima bitnijih stvari od toga kako sam odigrao posledni meč u karijeri. Ipak ošto znam šta sam uložio u ovaj sport u godinama iza bar bih želio da odigram pravi meč gdje sam kompetitivan, što se nije desilo na Kvinsu. Tako da ako se ne oporavim za Vimbldon, a oporavim se za Olimpijske igre to će biti to", završio je Marej.