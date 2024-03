Nevjerovatno je koliko je Ferstapen u ovom trenutku dominantniji od svih ostalih vozača u Formuli 1.

Izvor: Profimedia

Trostruki uzastopni šampion Formule 1 Maks Ferstapen nastavio je svoju dominaciju i u 2024. godini. Treći put ove sezone osvojio je "pol" poziciju, pa je poslije trka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, bio najbrži i u kvalifikacijama za Veliku nagradu Australije na kojoj će u nedjelju rano ujutru (5.00) tražiti i treću pobjedu u 2024.

Bio je brži 2,7 desetinki od Karlosa Sainca koji je bio odličan u svojim prvim kvalifikacijama ove sezone, posebno ako se uzme u obzir da je prije dvije nedjelje operisao slijepo crijevo. Treći kroz cilj prošao je još jedan Red Bul (Serhio Perez), a kraj njega u drugom redu je i Lando Noris iz Meklarena. Potom slijede Šarl Lekler (Ferari), Oskar Pijastri (Meklaren), Džordž Rasel (Mercedes), Juki Cunoda (RB Honda Viza), Lens Strol (Aston Martin) i Fernando Alonso (Aston Martin).

Razočaranje je Luis Hamilton koji nije uspio da prođe u "Q3" zbog Cunode, tako da će iz šestog reda, zajedno sa Aleksom Albonom (Vilijams), predvoditi drugih deset bolida u Australiji. Razočarao je i Danijel Rikardo koji na svojoj domaćoj stazi prvi put u karijeri nije prošao ni prvi krug kvalifikacija.

QUALIFYING CLASSIFICATION



A superb effort from Carlos Sainz in his comeback weekend following surgery#F1#AusGPpic.twitter.com/w0h0rfpjxR — Formula 1 (@F1)March 23, 2024



Vidjećemo da li će Ferstapen nastaviti svoju dominaciju i u samoj trci, a navijači Red Bula su već čuli nešto važnije - Holanđanin je prekinuo spekulacije o odlasku u Mercedes poručivši da ima ugovor do 2028. godine: "Kao što sam ranije rekao, zadovoljan sam ekipom i naravno, veoma je važno da pokušamo da zadržimo ključne ljude u timu duže vrijeme jer je to važno za naše nastupe, a na kraju, nastupi su posao. Namjera je da ostanem do kraja, za mene bi bila sjajna priča da završim ugovor, pošto to u suštini znači da sam bio dio jedne porodice, jednog tima", rekao je on.