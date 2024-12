Čedomir Jovanović je bio u policijskoj stanici nakon tuče sa ženom.

Izvor: Instagram printscreen / budikraken

Lider Liberalno-demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović se posle 25 godina braka razvodi od supruge Jelene Jovanović. U oktobru 2022. godine završio je u policijskoj stanici zbog tuče sa suprugom, gdje je zadržan 12 sati.

Nakon toga je Čedomir Jovanović ispričao šta se dešavalo u stanici na ispitivanju.

"Otišao sam u banku da uplatim sinu novac, kad me zovu novinari i pitaju sve to. Znate kako sam potvrdio - jeste, naravno (ironičnim tonom). Popi**eo sam. Otišao sam u policijsku stanicu, zakucao se automobilom, polomio sam oba prednja točka, došao kod njih i oni kao: 'Šta je', pitao sam ih dokle će više. Poludio sam. Sipali su mi piće i rekli da me niko nije tražio", kazao je Jovanović i dodao:

"Onda su došla druga dvojica da rade test na psihoaktivne supstance. Oni su došli da bih ja odbio. Uradio sam, nisu našli ništa. U tragovima bromazepam koji sam popio veče ranije pred spavanje. Rekao sam im da imam recept. Ej, popio sam pet miligrama bromazepama veče ranije. Imam diskus između trećeg I četvrtog pršljena, povrijedio sam se u teretani prije mjesec dana", rekao je Jovanović tom prilikom za Republiku.

Pošto su ga zadržali i pored objašnjenja da lijek pije po poreporuci ljekara, da ima recept, tada je, kako je kazao, skroz "pukao".

"U ćeliji sam udarao glavom o zid. Raskrvavio sam glavu. Onda su zvali Hitnu pomoć I odvezli me na VMA. Skinuo sam se i go u policiji. Rekli skini pertle, ja se skinuo go, reko da ne bude da se obesim o nogavicu. Puk'o sam. Popi**eo sam", kazao je Jovanović.

Pošto je pregledan na VMA, navodio je dalje otišao u restoran, gdje je ranije dogovorio večeru sa prijateljima, a gdje je došla i njegova tadašnja supruga Jelena. Siguran je bio da je po srijedi bila zavjera protiv njega.

"Juče 30 novinara ispred zgrade, zvone kod komšija. Čemu? Ništa se nije desilo", dodao je ranije on.

(MONDO/Ivana Vlajković)