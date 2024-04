Najnovija pesma Tejlor Svift sugeriše da je bila u vezi sa Fernandom Alonsom...

Izvor: YouTube/F1Highlights/Taylor Swift/Screenshot

Da li su Fernando Alonso i Tejlor Svift bili u vezi? O tome se pričalo krajem aprila prošle godine. Bilo je dosta indicija o tome da se legendarni vozač Formule 1 zabavlja sa jednom od najpopularnijih pevačica na planeti.

Niko od njih to nije potvrdio, mada nije ni demantovao. Sada je izašao njen novi album sa jednom pesmom koja je podigla buru. Pesma se zove "Vratiću te nazad" ("I'm gonna get you back") i jedan deo te pjesme privukao je dosta pažnje. Do te mjere da su se javili mnogi fanovi koji tvrde da je taj dio posvećen baš Alonsu.

"Ćaskanje ,velika ljubav, pravim se kao da me ne zanima šta si uradio. Ja sam Aston Martin koji si odvezao u jarak i onda si pobjegao i sakrio se". Tako bi glasio prevod dijela te pjesme. Zbog čega je zaključak doveo do Španca? Zato što u Formuli 1 vozi baš za Aston Martin...

Da li je zaista upućeno njemu ili ne, to vjerovatno znaju samo njih dvoje. Možda neko o tome bude pričao, ali za sada nema potvrda. Kada je u pitanju Tejlor, ona je sada u vezi sa Trevisom Kelsijem koji je osvojio tri Superbola sa Kanzasom. Poslednji baš ove godine kada su Čifsi pobedili San Francisko Fortinanjnerse (25:22).