Gdje je sada Novak Đoković i da li trenira? To je pitanje na koje nemamo odgovor, a koje je postavio slavni Italijan.

Teniser Novak Đoković nije uspio da dođe do 25. grend slema u karijeri pošto je prvi put od kada igra na Australijan openu doživio poraz u polufinalu tog turnira. Janik Siner je bio bolji od Đokovića, treći put u poslednja četiri duela, a potom je osvojio i svoj prvi grend slem pehar zbog čega su mnogi - po ko zna koji put - počeli da proglašavaju kraj dominacije srpskog asa.

Đoković je i dalje prvi na svijetu, što će sigurno i ostati do sezone šljake, međutim mnogo je onih koji ističu da to "ne može da ih prevari". Smatraju da je Đoković definitivno sada daleko od svojih najboljih igara i da je sve ovo što se dešava sa njim samo "početak kraja", odnosno da će nova generacija koju predvode Janik Siner i Karlos Alkaraz preuzeti primat u tenisu od njega, kažu ako već i nije...

Tako je jedan od najbrutalnijih komentara imao nekadašnji italijanski teniser Paolo Bertoluči (72), nekada 12. teniser svijeta, koji je slaveći uspjeh svog sunarodnika Janika Sinera malo i pretjerao. Prema njegovim riječima, čini mu se da od Đokovića nećemo više ni vidjeti uspjehe.

"Đoković je u Australiji igrao loše, a kao i na prethodnim turnirima, nije bio u dobroj kondiciji. Ono što ne znamo jeste da li je to zbog manjka priprema za turnir, što može da se desi, ili je ovo početak njegovog pada. Saznaćemo to tokom Indijan Velsa i Majamija, kada ćemo vidjeti i da li se oporavio ili ne. Takođe ne znam šta radi sada, da li je prestao da trenira ili sa kojim intezitetom to radi. Samo članovi njegovog tima znaju", rekao je Bertoluči za italijanski "Fanpage".

Naravno, i Novak Đoković je samo čovjek, pa nije iznenađenje što njegovo tijelo sada u 37. godini drugačije reaguje, ali je i dalje mentalno daleko jači od svojih mladih rivala Alkaraza i Sinera.

"Na mentalnom planu, Karlos Alkaraz je svjetlosnu godinu udaljen od Sinera. Često u važnim momentima traži nešto dodatno od poena, želi da bude zabavan, da uključi publiku, odnosno da napravi neke posebne efekte. To su lijepe stvari, koje vas izluđuju, ali nekada zbog njih gubite mečeve. Siner je mnogo stabilniji i fokusiraniji na dešavanja na terenu", istakao je Bertoluči dajući tako prednost svom zemljaku.

Podsjetimo, Novak Đoković je navodno posle Australijan opena otišao na odmor u Španiju i odlučio je da početkom marta nastupi na Indijan Velsu, turniru na kome ga nismo vidjeli čak pet godina.